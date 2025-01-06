Тысяча дней плена: в Киеве на масштабную акцию вышли родные морских пехотинцев

За почти три года войны вырвать у Кремля удалось до трех сотен морских пехотинцев.

Тысяча дней плена. Акция с таким названием прошла 6 января на Майдане Незалежности. На нее вышли несколько сотен родных морских пехотинцев, попавших в плен россиян в апреле 2022-го, которых враг в большинстве своем не хочет отдавать на обмены. Именно тысячу дней назад в руках россиян оказалось большинство бойцов 36-й бригады морской пехоты. Сейчас речь идет о 1307 представителях этого подразделения в российских тюрьмах.

За почти три года полномасштабной войны вырвать у Кремля удалось лишь до трех сотен морских пехотинцев, дравшихся тогда уже в окруженном Мариуполе. На такую массовую акцию родные морпехов выходят не часто. Но они уверены, что об акции пленники смогут услышать и в кремлевских тюрьмах, и это сможет их поддержать.

В Винницкой области Лариса Иваницкая уже неделю. Здесь в санатории проходит реабилитацию ее младший из трех сыновей — 24-летний морпех Дмитрий Иваницкий. В российский плен он попал в апреле 2022 года на заводе Ильича в Мариуполе.

Мама уволенной морпехи/Скриншот с видео ТСН

С госпожой Ларисой и ее старшим сыном Виталием мы познакомились перед обменом в прошлый понедельник. Они узнали, что в списках их младший взяли флаги и из разных областей приехали на место, куда должны доставить обмененных.

Только произошел обмен на границе, освобожденный Дмитрий звонит родным прямо из автобуса. И вот автобусы подъезжают на точку. И, наконец, такие долгожданные объятия.

Скриншот с видео ТСН

Морпехи, при разных обстоятельствах попавшие в плен в Мариуполе в апреле 2022-го, — одна из категорий пленников, которую россияне не хотят отдавать по обменам. За три года удалось освободить несколько десятков морских пехотинцев. Вернувшиеся домой требуют длительной реабилитации. Как и сын Ларисы Иваницкой. До полномасштабной войны их семья жила в Бердянске, после оккупации, пока сыновья воевали, Лариса перебралась в столицу. Сейчас же поехала на Винничину, чтобы быть поближе к сыну. Но пока Дмитрий на карантине, общаются они только по телефону. Но понимают, что они рядом и скоро будут вместе.

"Я хочу пожелать каждой матери, каждой сестре, жене, мужу, потому что там и девушки наши есть, каждому ребенку как можно быстрее обнять своего родного человека", — говорит мама.

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