Тысяча дней полномасштабной войны: "Киев за три дня", ядерное оружие, победа Трампа и разговоры с Путиным

Инаугурация Дональда Трампа 20 января 2025, которая состоится за месяц до того, как Украина вступит в четвертый год сопротивления полномасштабной войне России, станет настоящим переломным моментом.

От "Киев за три дня" до "так долго, как это потребуется". За эти три года полномасштабной русской войны украинцы изучили эти фразы наших западных партнеров наизусть. Все мы хорошо помним, как за неделю до 24 февраля 2022 международные авиакомпании прекращали полеты в Украину, а западные посольства спешно собирали вещи и уезжали, чтобы уже никогда не вернуться. Они были убеждены, что Россия захватит Украину, включая столицу, через три дня, максимум – через несколько недель.

Но этого не вышло. Киев устоял. Весной 2022 года силы обороны Украины освободили Киевщину и северные украинские регионы, заставив российскую армию убегать, а западных партнеров – удивляться стойкости и способности украинской армии противостоять "второй армии мира". Готовясь к успешному контрнаступлению в ноябре 2022 года, когда мы отвоевали Харьковщину и правобережье Херсонщины, включая Херсон, Киев убедил западных партнеров предоставить нам РСЗО HIMARS и первую систему ПВО Patriot, которую мы получили в декабре того же года.

Однако успех украинской армии осенью 2022 года обнажил и другую важную проблему – разницу во взглядах Киева и Вашингтона на то, как может закончиться эта фаза полномасштабной войны. В США были убеждены, что рано или поздно (а лучше раньше) Киев должен начать переговоры с Москвой, пусть и ценой болезненных для себя уступок. К тому же Администрация Байдена, вместе с ключевыми европейскими столицами, постоянно подвергалась шантажу Кремля, включая блеф о применении ядерного оружия, накладывая ограничения на предоставление Украине более мощных видов оружия, или на их применение по территории России.

Ложная политика Запада привела к выгодной для Путина войне на истощение и его глобализацию. Ведь сначала Иран и Китай начали активно помогать России, а недавно еще и Северная Корея отправила своих солдат на войну против Украины. Избрание Дональда Трампа следующим 47 президентом США – это однозначный перелом на четвертом году российской полномасштабной войны. В какую сторону покажут его первые шаги после инаугурации 20 января 2025 года. Однако уже сейчас западные лидеры, вроде канцлера Германии Олафа Шольца, который во что бы то ни стало пытается изменить свой политический имидж "хромой утки", открывают "ящик Пандоры", звоня Путину, чтобы "понять", что своих целей в войне против Украины за эти годы он не изменил.

О тысяче дней полномасштабной войны России против Украины, трех ее главных этапах от 2022 года, и переломный четвертый 2025 год читайте в материале ТСН.ua.

"Киев за три дня": как Украина заставила Запад проснуться

Еще до 24 февраля 2022 года западные СМИ, преимущественно американские, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщали, что украинское руководство оценивало угрозу полномасштабного российского вторжения как опасную, но неоднозначную. Все помнят обращение Владимира Зеленского 19 января 2022 года, где он призвал украинцев не поддаваться панике, не бежать за гречкой и спички, что в апреле мы отметим Пасху, а в мае будет "солнце, выходные и шашлыки".

Вместе с тем, мы также помним призывы президента Зеленского к США и ЕС ввести жесткие превентивные санкции против России и четко сказать, видят ли они Украину членом НАТО. Уныние Запада в нашей способности дать отпор российскому полномасштабному вторжению ограничило и вооруженную помощь Украине. В преддверии 24 февраля 2022 года США, Британия и некоторые европейские страны предоставили нам противотанковые комплексы Javelin, NLAW, боеприпасы, снайперские винтовки и т.д., скорее для партизанской борьбы, предлагая Владимиру Зеленскому эвакуацию. Год спустя после полномасштабного вторжения украинский президент рассказал, что первым, кому он позвонил после 24 февраля, был именно Джо Байден. И именно тогда прозвучало предложение об эвакуации, но Зеленский сказал, что ему нужно "оружие, а не такси".

Когда стало ясно, что план России о "Киеве за три дня" провалился, мы увидели визиты западных лидеров в Украину. Первыми в марте 2022 года в Киев приехали премьеры Польши, Чехии и Словении, а также министр иностранных дел Литвы. А позже в апреле – президентки Европарламента и Еврокомиссии Роберта Мецола и Урсула фон дер Ляен, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, а также, в частности, и тогдашний премьер Британии Борис Джонсон, который уже тогда настаивал на предоставлении Украине противокорабельного оружия, чтобы защитить .

Однако мы хорошо помним, как Кремль обвинял Бориса Джонсона, что именно он якобы запретил украинскому руководству подписывать "мирное" соглашение с Россией в Стамбуле в марте 2022 года, на котором Кремль до сих пор настаивает, как на предпосылке начала каких-либо переговоров о временное прекращение огня. "Это не больше, чем чушь и российская пропаганда", — сказал уже в январе 2024 года Борис Джонсон.

Напомним, что, по многочисленным заявлениям украинской власти и публикациям в западной прессе, по так называемым Стамбульским соглашениям (хотя первая встреча украинских и российских переговорщиков состоялась на территории Беларуси в марте 2022 года) Украина должна была отказаться от вступления в НАТО, существенно сократить свою армию. до 85 тыс. военных, расширить условия использования русского языка. Также эти соглашения предполагали отмену всех санкций против России. О последних из этих условий стало известно лишь весной 2024 года из публикаций американских СМИ.

Риск ядерной войны: хилый Запад и глобализация войны

Только в июне 2022 года США предоставили нам первые РСЗО HIMARS. Однако, вместе с этим, а также подготовкой к осеннему контрнаступлению Сил обороны Украины, умножалось и противодействие Западу реальной способности нашей армии нанести существенное военное поражение россиянам. ТСН.ua писал, как в ноябре 2022 года, накануне освобождения Харьковщины и правобережья Херсонщины, включая Херсон, из Вашингтона в Киев начали поступать сигналы о "целесообразности" задуматься о начале переговоров с Россией.

Тогда же в Киев, в начале ноября, приехал советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан. Уже незадолго после этого многие западные СМИ написали, что он непублично советовал Киеву начинать переговоры с Россией. Впоследствии об этом заявили глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и министр обороны Ллойд Остин, добавив, что полная победа Украины с выходом на международно-признанные границы 1991 года вряд ли возможна.

В ноябре 2022 года также стало известно о первой изначально полномасштабном российском вторжении личной встречи в Анкаре директора ЦРУ Уильяма Бернса и руководителя Службы внешней разведки Сергея Нарышкина для обсуждения "опасности ядерных угроз". Спустя всего два года из книги известного редактора The Washington Post Боба Вудворда "Война" стало известно, что в ноябре 2022 года американская разведка оценивала вероятность применения Россией ядерного оружия, на фоне ее военных неудач на поле боя, в 50%.

В своей книге Боб Вудворд также привел диалог между Ллойдом Остином и министром обороны России Сергеем Шойгу осенью 2022 года. Это был первый телефонный разговор между главами оборонных ведомств двух стран после начала российского полномасштабного вторжения. "Мы знаем, что вы думаете о применении тактического ядерного оружия в Украине. Если вы это сделаете, все ограничения, согласно которым мы действуем в Украине, будут пересмотрены", — сказал Остин. Шойгу подчеркнул, что ему не нравятся угрозы, но Остин ответил: "Я лидер мощнейшего войска в истории мира. Я не угрожаю".

Фактор Трампа: как он может сломать планы Путина

Все эти три года полномасштабной войны Администрация Байдена, помогая Украине, руководствовалась политикой мифической эскалации со стороны России, учитывая риск применения ядерного оружия. Поэтому украинская армия никогда не получала своевременно и в полном объеме необходимого количества оружия. Это давало России драгоценное время подготовиться, что и произошло летом 2023 года, когда украинское контрнаступление потерпело неудачу. К тому же, хрупкая политика Джо Байдена привела к глобализации войны и формированию новой оси "зла" Россия-Беларусь-Китай-Иран-Северная Корея.

Таким же принципом Администрация США руководствовалась и членством Украины в НАТО. Более того, и об этом уже неоднократно писал ТСН.ua, это было личной красной линией для Байдена. Он считает, что даже приглашение Украины в Альянс равно началу ядерной войны с Россией. Хотя эта гипотеза не выдерживает критики. Все отлично помнят, какие требования Путин выдвинул Байдену еще в декабре 2021 года.

Тогда, напомним, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков посоветовал НАТО "собирать манатки" и убираться на границы 1997 года. То есть, Кремль буквально подверг сомнению несколько волн расширения Альянса на Восток, требуя от США вернуться ко временам Варшавского договора. Хотя, вместе с тем, Путин сделал вид, что и не заметил вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года, когда граница России с Альянсом увеличилась еще на тысячу километров.

С избранием Дональда Трампа следующим 47 президентом США ситуация неопределенная.

С одной стороны он может полностью заблокировать военную помощь Украине, заставив нас пойти на переговоры с Россией с позиции слабости, что в краткосрочном будущем приведет к полной капитуляции Киева. И Трамп это уже делал, когда с сентября 2023 года по апрель 2024 года блокировал в Конгрессе пакет помощи Украине на $61 млрд.

С другой стороны, и об этом уже писал ТСН.ua, во многом эти выборы в США стали именно протестным голосованием американцев по политике демократов. Поэтому у Дональда Трампа не так уж много пространства для маневра, ведь подавляющее большинство избирателей голосовали за него, ожидая сильных решений.

Потому Трамп продемонстрирует свою слабость как внутри страны, так и на международной арене, если пойдет на уступки Путину по Украине. Вместе с тем это не мешает другим демонстрировать слабость, звоня Путину впервые за почти три года полномасштабной войны, чтобы понять, что он не изменил своих целей в отношении Украины. Речь о канцлере Германии Олафе Шольце, который в пятницу, 15 ноября, поговорил с кремлевским "фюрером".

"Звонок Олафа, по моему мнению, — это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Это именно то, чего Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию. Изоляцию России. Но вести переговоры, обычные переговоры, которые нечем не будут завершаться. Хотим предупредить: "Минская-3" не будет, нам нужен реальный мир", – заявил Владимир Зеленский.

Очень трудно сказать, как будет действовать Трамп после инаугурации 20 января 2025 года. Из его публичных комментариев во время предвыборной кампании можно сделать вывод, что он скептичен по поводу важности как Украины, так и, например, Тайваня для его собственных интересов и целей. Однако полагаться на популистическую предвыборную риторику Трампа вряд ли можно. Маловероятно ведь, что он действительно сможет выполнить все свои обещания. Правда, по мнению бывшего советника Трампа по нацбезопасности Герберта Макмастера, Путин дергает за ниточки Трампа, играя на его желании заключить крупное соглашение.

"Есть идея (в окружении Трампа – ред.), что мы можем воскресить дипломатию 1980-х и 1970-х годов и отделить Россию от Китая. Си Цзиньпин и Путин переплетены, и вместо того, чтобы пытаться их разделить, мы должны их склеить. Ибо, когда мы делаем вид, что они разделены, мы позволяем им прикрывать друг друга», – – сказал Герберт Макмастер.

Действительно, именно политика Администрации Трампа по Китаю и новой оси "зла" будет во многом определяющей и войной России против Украины.

Во-первых, все ждут от Трампа решения по поставкам на европейский рынок американского сжиженного газа для замены российского. И такое предложение уже публично выдвинула Урсула фон дер Ляен. То же касается и увеличения экспорта американской нефти, чтобы снизить мировые цены и уменьшить сверхприбыли России.

Во-вторых, Дональд Трамп уже обещал ввести 60% тарифы на весь китайский импорт в США, что очень больно ударит по экономике Китая и, в итоге, по способности Пекина оказывать столь существенную поддержку Москве для продолжения войны. И в новом контроле над китайским экспортом (в том числе электромобилей), инвестициями и тарифами, чтобы защитить важные западные технологии, Администрация Трампа будет искать трансатлантическую поддержку, чтобы уменьшить убытки для американской экономики. Но не все в ЕС с этим согласны. Главной проблемой даже не Венгрия и Словакия, а Германия.