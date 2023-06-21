Тысяча должностных лиц из 60 государств приехали в Лондон, чтобы согласовать помощь Украине уже после победы

Главы МИД Британии и США сказали, что на конференции будут поощрять частный сектор включаться, но отметили, что и Киев должен продолжать реформы.

Большая конференция по обновлению Украины сегодня стартует в Лондоне. Ряд государств и частных инициатив объединятся вокруг того, чтобы помочь Украине восстановить финансовую стабильность. Платить зарплаты, поднимать экономику, не отпугивать потенциальных инвесторов и восстанавливать страну, пострадавшую от последствий российской агрессии. Государства и блоки, готовые помочь, уже объявляют о своих взносах, говорит корреспондентка "Радио Свобода" Зоряна Степаненко для ТСН.

Евросоюз в этом году выплачивает Украине 18 миллиардов кредита – это невоенная помощь, чтобы она могла держаться на плаву: платить зарплаты, пенсии. Но в Брюсселе смотрят также на будущее и выходят на арену уже и со среднесрочными предложениями.

Предлагают 50 миллиардов евро финпомощи в виде грантов, кредитов, инвестиций. Рассчитанная программа на четыре года и, по замыслу ЕС, должна поддерживать макрофинансовую стабильность Украины и способствовать восстановлению и модернизации, тем самым синхронизируя Украину с Евросоюзом на пути к вступлению. В Еврокомиссии уточнили, что пакет будет способствовать зеленой, цифровой и инклюзивной экономике и правилам ЕС в этих отраслях.

Чтобы доступ к этим средствам Украина получила, ее правительство должно предложить план, как будет тратить: подробно расписать реконструкцию и готовящие реформы. А в рамках финансовых интересов ЕС будет также аудит и контроль. Чтобы программу можно было реализовать, ей самой предстоит пройти определенные ступеньки европейской бюрократии: быть одобренным Европарламентом и Советом ЕС, и тогда Украине и предложат подготовить план, который допустит ее к средствам. “Что касается Украины, то мы предлагаем финансовый резерв на следующие четыре года в размере пятидесяти миллиардов евро. Это касается как кредитов, так и грантов. Заложенные планы обеспечат, прежде всего, перспективу для наших партнеров в Украине, предсказуемость, а также должны стимулировать других доноров активизироваться”, — говорит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как активизировать средства частного сектора на восстановление Украины и какие идеи по этому поводу есть в Киеве — речь пойдет на большой конференции в Лондоне, которая стартует сегодня.

Пути невоенной помощи Украине там обсудят более 1000 чиновников из 60 государств, а также бизнесмены и инвесторы. Главы МИД Британии и США сказали, что на конференции будут поощрять частный сектор включаться, но отметили, что и Киев должен продолжать реформы.

Госсекретарь анонсировал объявление нового «мощного», как он сказал, пакета помощи Украине. В рамках обязательств США стоять бок о бок с ней, сколько понадобится. Большой пакет представит сегодня и Великобритания. И направит его на жизненно важные государственные услуги: например, содержание школ и больниц. Также – на разминирование, наборы для ликвидации последствий стихийных бедствий. Украинские власти, как говорил премьер Шмыгаль, в Лондоне сосредоточятся на трех аспектах: быстрое восстановление, привлечение частных инвестиций, развитие регионов.

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