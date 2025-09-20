Тысяча дронов в сутки: как Украина готовится отбивать массированные атаки России

Военный эксперт Игорь Романенко объяснил, как должна работать ПВО в сверхсложных условиях

Дроновые атаки России по Украине могут становиться все более массированными. По словам Рустема Умерова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, до конца года РФ попытается наносить по Украине до 1000 ударов в день. Между тем Денис Шмигаль, министр обороны Украины, говорит, что уже вскоре Украина сможет использовать 1000 дронов-перехватчиков в сутки.

ТСН.ua поинтересовался у эксперта, насколько эффективно удастся нам отбиваться от воздушных целей противника, хватит ли 1000 перехватчиков и какие существуют угрозы, ведь уже сейчас россияне используют от 500 до 800 дронов во время массированных атак.

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генерального штаба (2006–2010 гг.) Игорь Романенко убежден, что россияне будут постоянно менять средства для воздушного нападения, поэтому высчитать, сколько нужно перехватчиков для отражения атаки, почти невозможно.

«Представим, что 1000 дронов-перехватчиков у нас уже есть. Но они не размещены где-то в одном или в двух местах, они распределены на определенных территориях и держатся наготове, например, для защиты Киева. А враг тем временем берет и атакует западные регионы Украины, обходя Киев. То есть угадать, где пройдет вражеская атака тяжело, можно лишь интуитивно это предвидеть. Например, сейчас россияне усиленно бьют по энергетике, железной дороге, есть концентрация усилий по Киеву, который они не забывают», — объясняет ТСН.ua Игорь Романенко.

ПВО должно быть единой системой

Эксперт соглашается, что с расположением средств для отражения воздушных атак есть проблемы, поскольку радиус действия дронов-перехватчиков невелик. Их следует взвешенно распределять по всей территории страны.

«Поэтому, я все время подчеркиваю, что ПВО должно быть именно системой, которая бы четко функционировала как единый механизм. У дронов-перехватчиков — малый радиус действия, у зенитной артиллерии тоже, но ее можно выгодно рассредоточить. Средний радиус действия у зенитно-ракетных комплексов (ЗРК). Кроме того, есть системы радиоэлектронной борьбы. Вы смотрите на карту, определяете важные районы и распределяете по приоритетам средства для отражения атаки», — объясняет генерал-лейтенант в отставке.

Роль истребительной авиации

Игорь Романенко подчеркивает, что Украине крайне необходима истребительная авиация, ведь у нее большой радиус действия, хотя обычно она уничтожает более 10-15% от общего количества средств нападения.

«Истребительная авиация нужна по одной очень важной причине — у нее большой радиус действия. Да, есть ЗРК дальнего действия, но ракеты к ним очень и очень дорогие. У нас это — Patriot, SAMP/T. Их немного и их основное предназначение — противоракетная оборона. Вот потому бывает так, что мы подготовились к защите энергетики и запада страны, а россияне направили свои дроны на Полтаву. Чтобы снять эту внезапную угрозу и применяться истребительная авиация, которая может быстро перелететь, и имеет больший радиус действия, чтобы отработать именно там. Потому, каким будет эффект от тысячи дронов-перехватчиков, нужно рассматривать в комплексе всей системы ПВО», — объясняет военный эксперт.

Десять дронов и много шума в Киеве: почему такое происходит

В ночь на 19 сентября россияне атаковали Киев небольшим числом дронов. Приблизительно их было более 10, но им удалось прорваться в город и работа столичной ПВО была очень громкой. Дроны сбивали над жилыми кварталами, падения обломков и взрывы фиксировались в нескольких районах.

По мнению Игоря Романенко, такое происходит, потому что одно дело, когда на Киев налетает сотня дронов — работают все существующие системы ПВО и другие вспомогательные средства. А когда город атакует небольшое количество дронов, то здесь многое зависит от ряда факторов.

«В какое время суток произошел этот налет, чей именно перехватчик работает по цели, а также кто принимает решение работать над Киевом, ведь если перехватчики побьют дроны, они попадают, а из-за падения вспыхнут пожары, будут ранены или погибшие люди. Кому-то за это нужно брать ответственность, а это руководители, прикрывающие Киев, Львов или Одессу. Потому это все очень не просто», — объясняет Игорь Романенко.

То же случается, когда днем над Киевом долго кружит дрон-разведчик — ревет тревога, а в сети пишут, что его почему-то никто не сбивает.

«Так вот чтобы его сбили, должно быть принято ответственное решение. Решение конкретного генерала, поднимающего самолет и работа конкретного пилота, выполняющего приказ и сбивающего цель. Потому здесь все не просто. Есть конкретика ответственности и человеческий фактор», — объясняет генерал Романенко.

Перехватчики должны стать частью системы ПВО

Что касается отечественных дронов-перехватчиков, то эксперты говорят, что они эффективно работают только в светлое время суток и иногда им трудно догонять российские дроны.

«Дронов-перехватчиков достаточно много модификаций, они разные, есть даже перехватчики в виде ракет. Некоторые работают днем, а другие — ночью. Нет какого-нибудь одного типа. Как по мне, то средства для сбития российских дронов должны дополнять друг друга, а система ПВО должна работать круглосуточно и не зависеть от времени года или погодных условий. У нас должно быть много и различных средств перехвата вражеских дронов. Над этим нужно активно работать», — подчеркивает Игорь Романенко.

Вероятность массированного удара

Игорь Романенко считает, что временное затишье перед массированными ракетными ударами — это только пауза. По его мнению, после атаки дронами на Польшу Путин выжидает реакции Запада, чтобы не обострять конфликт.

«Путин выжидает. Выжидает после того, как дронами без боевой части атаковал Польшу. Российский диктатор просто бросил пробный шар по кеглям и смотрит на реакцию Запада. Перейдя красную линию, он продемонстрировал неэффективность натовской ПВО. То есть достиг того, чего хотел. Хотя и для нас в этом есть свои плюсы», — отмечает эксперт.

Он добавляет, что после российского воздушного нападения активизировались коалиционные действия членов НАТО против России.

«Поэтому Путин сейчас занят этим, реагирует на это, отслеживает и делает соответствующие выводы. То есть не обостряет конфликт с Западом, ждет пока все уляжется. А что касается Украины, то российский диктатор смотрит по потребностям и удары наносятся волнами. Что касается массированного ракетно-дронового удара, на ближайшее время, то он будет. Ракет, к сожалению, у них хватает в достаточном количестве и россияне к этому подготовлены. Поэтому иллюзий на этот счет у нас не должно быть», — заключает Игорь Романенко.

