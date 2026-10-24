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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Тысяча гривен за поездку или мототакси: как в Киеве выживают во время транспортного коллапса — видео

Как киевляне пересекают Днепр во время воздушных тревог: скачок цен на такси, остановка «красной» линии метро, автобусы и эксперимент с мототакси.

Автор публикации
Ирина Кондрачук
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В Киеве из-за ударов РФ происходит транспортный коллапс

В Киеве из-за ударов РФ происходит транспортный коллапс

Отключение электричества, вой сирен и парализованная работа метро. А ещё — остановившиеся прямо на ходу троллейбусы и трамваи. И это фактически каждый раз, когда Кремль наносит удар по нашей критической инфраструктуре. Для киевлян утро уже превратилось в квест: как добраться до работы, особенно если она находится на другом берегу Днепра? Над головой постоянно гудят российские дроны, наземный общественный транспорт переполнен, а стоимость такси во время тревоги увеличивается в несколько раз.

Так сколько же сил, времени и денег стоит путь на работу под вой сирен? И как это можно изменить — об этом рассказывает корреспондентка ТСН Ирина Кондрачук в своём материале.

Утренний квест: цены на такси и остановка «красной ветки»

Часы в очереди, штурм переполненных автобусов, когда над головой летают дроны, и заоблачные цены на такси. Как пересечь Днепр в час пик? ТСН провела эксперимент и выяснила, пытаются ли власти решить проблему транспортного коллапса.

Между левым берегом (от станции метро «Дарница») и правым (до офиса 1+1) — расстояние в 11 километров. Ещё до начала воздушной тревоги мониторинг приложений для вызова такси показывает: 449 гривен по стандартному тарифу, «комфорт» — более 500 гривен, а «быстрый поиск» достигает почти 600 гривен.

На часах половина восьмого утра. ТСН отправляется на разведку с правого на левый берег. При пересечении Днепра в обратном направлении уже заметно интенсивное движение на мосту и переполненные вагоны метро.

Но ровно в 8:00 утра, когда большинство людей добирается до работы, раздаётся сирена, предупреждающая об опасности. В Киеве объявляют воздушную тревогу из-за угрозы атаки дронов. Это означает, что красная линия метрополитена останавливается, ведь поезда курсируют над землей. Все, кто был в метро, оказываются на улице.

Почему растут тарифы на такси и что предлагает реформа

В приложениях такси цены мгновенно взлетают. В службах вызова такси объясняют: повышение может достигать трех с половиной раз, и это делается для того, чтобы мотивировать водителей выезжать на вызовы в районы с повышенным спросом.

Елена Орлова, представительница украинского сервиса вызова такси: «Главная цель данного механизма в нашем случае в целом — сбалансировать рынок услуг по вызову автомобилей и сделать так, чтобы максимальное количество водителей попадало в те районы, где спрос наиболее высок».

Повлиять на это ценообразование пока не может никто, ведь рынок такси по-прежнему не регулируется.

Андрей Антонюк, директор общественной организации «Украинская таксомоторная ассоциация»: «Рынок на 99% является нелегальным. Люди работают в основном не как субъекты предпринимательства, не платят налоги. И эта проблема существует уже десятилетия».

В правительстве признают эту проблему и оценивают её в конкретных цифрах.

Сергей Деркач, первый заместитель министра инфраструктуры: «Государственный бюджет недополучает в год около 5 миллиардов гривен. Это исключительно за счёт тех налогов, которые на сегодняшний день должны были бы уплачиваться в бюджет именно водителями такси. Это немалая сумма, которую точно можно было бы потратить как раз на нужды транспортной сферы, как минимум».

В настоящее время Кабмин совместно с народными депутатами готовит реформу такси. Прежде всего планируется установить точное количество водителей в стране за счет внедрения электронной регистрации, которая позволит получить статус водителя в течение суток. Пассажиры получат доступ к информации о водителе. Также предусмотрен налог для цифровых платформ служб такси и доставки в размере 5,5% и их ответственность за наличие у водителей техосмотра и страховки. Соответствующий законопроект уже проходит последние этапы согласования и вскоре поступит в парламент.

Что касается установления тарифов во время чрезвычайных ситуаций: правительство не планирует регулировать цены сверху, ссылаясь на европейский опыт, где это входит в компетенцию местных властей. Однако в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА от регулирования такси открещиваются, отмечая в ответе, что вопрос любого регулирования деятельности служб такси не входит в их компетенцию.

Альтернативные маршруты, автобусы и советы экспертов

Чтобы облегчить ситуацию на дорогах, город изменил схемы движения отдельных маршрутов общественного транспорта. Приостановленную красную линию метро дублируют автобусы, но их катастрофически не хватает, а ждать приходится не менее 40 минут.

Водители и пассажиры автобусов: «Автобус не тронется, пока двери не закроются! Вы же видите, что не помещаетесь? Куда вы лезете?!»

Проблема заключается не только в количестве автобусов, но и в самом длинном маршруте («Метро Лесная» — «Дворец спорта»), который вызывает пробки в центре города.

Наталья Волик, специалист по транспортной политике общественной организации «Экодия»: «Почему он едет по такому сложному маршруту и аж до центра города? Он принимает на себя часть пробок и, в результате, не выполняет свою основную функцию — соединять по красной ветке людей с правым берегом».

Эксперт отмечает, что Киеву в первую очередь нужны упрощенные маршруты и единый билет на весь общественный транспорт (включая метро), чтобы пассажиры в случае остановки метро не платили дважды. Среди других быстрых решений — увеличение полос для общественного транспорта и развитие велоинфраструктуры.

Народная самоорганизация: от городской электрички до мототакси

Пока системные решения находятся на стадии обсуждения, киевляне вынуждены справляться самостоятельно.

Горожане об альтернативных маршрутах: «Когда я вижу, что утром тревога, то сразу иду на электричку».

Одни следят за расписанием городских электричек от «Укрзализныци», другие берут напрокат самокаты, пересаживаются на велосипеды, ищут попутки в Telegram-каналах или пользуются автостопом — кто-то везет бесплатно «за шоколадку», кто-то берёт символические 50–100 гривен.

Бывают и нестандартные решения, например, мототакси с левого на правый берег. Водитель мототакси Павел рассказывает, что объезжает пробки за считанные минуты.

Павел, водитель мототакси: «Есть недорогие варианты: переехать с одного берега на другой — 200 гривен. Это стандартная цена, она не меняется в зависимости от того, тепло или холодно на улице, есть пробки или нет».

У Павла уже полсотни постоянных клиентов после публикации в социальной сети Threads. Он говорит, что не единственный, кто предоставляет такие услуги в столице. Для поездок предлагаются шлем, одноразовая шапочка, а при температуре ниже +10 °C — зимние перчатки.

Журналистка ТСН лично опробовала этот способ передвижения, чтобы добраться с левого берега на Подол. Благодаря маневренности мотоцикл легко преодолевал пробки и доехал до финиша быстрее, чем съемочная группа на автомобиле.

Несмотря на наличие альтернативных вариантов, мототакси по-прежнему остается решением не для всех, а киевляне продолжают каждое утро преодолевать транспортные трудности во время обстрелов и тревог.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НОВОСТИ НА ТСН ОНЛАЙН | 20:00 23 ОКТЯБРЯ | МАРАФОН «ЕДИНЫЕ НОВОСТИ» В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

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