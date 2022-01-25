Тысяча на лекарства: что делать тем, у кого нет смартфона и много ли желающих в аптеках

Тысяча на лекарства: что делать тем, у кого нет смартфона и много ли желающих в аптеках

Для дважды вакцинированных, но без смартфонов и компьютеров украинцев, государство обещает уже с апреля упростить процедуру.

С 24 января вакцинированные возрастом 60+ за электронную тысячу от государства могут купить лекарства. Рассчитаться электронными средствами за вакцинацию можно в любой аптеке, а также через интернет.

О том, что делать тем, кто за неимением доступа к компьютерной технике до сих пор не зарегистрировался на получение тысячи — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Так, в столичных аптеках ажиотажа пока нет, но покупатели все-таки идут. Право на лекарства через "єПідтримку" имеет тот, кому исполнилось 60 на момент покупки.

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"Проверка осуществляется именно при покупке лекарства, то есть, когда вы обращаетесь в аптеку. Во время платежа банк, выдавший вам карту, проверяет, есть ли вам 60 лет именно на момент обращения. Неважно, когда вы делали вакцинацию, когда оформляли карту — проверка проводится в ходе транзакции", — объяснил проектный менеджер Минцифры Павел Русев.

Приобрести же можно исключительно лекарство, внесенное в реестр. Купить не удастся:

минеральные воды;

пищевые добавки;

биодобавки;

приборы типа тонометра, ингалятора.

Между тем, многих в аптеке постигает неудача, потому что их телефоны не имеют функции бесконтактной оплаты.

Представитель Минцифры сразу советует идти в банк за пластиковой картой. Их уже выдают два учреждения, а всего к программе подключатся — 9.

Если вы уже получили деньги "єПідтримки" в банке, который не будет выдавать физическую карту — у вас есть два варианта:

рассчитаться через интернет;

обратиться за помощью к своим детям или внукам, чтобы они настроили вашу карту на свой телефон и смогли купить лекарства для вас.

Вакцинированных двумя дозами более 14 миллионов человек. Около половины из них получили виртуальные деньги. На получение тысячи заявки подали четверть из трех с половиной миллионов украинцев, которым за 60.

Для дважды вакцинированных, но без смартфонов и компьютеров украинцев, государство обещает уже с апреля упростить процедуру.

"Если нет мобильного приложения, поскольку нет смартфона, то все равно нужно будет обратиться в отделение банка и там уже специалисты банка помогут все это оформить и, собственно, получить эту помощь уже не в электронном виде, а в физическом", — уверяет замминистра экономики Александр Грибан.

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Аптечный чек, если сумма покупки – превышает тысячу – можно разделить на части и рассчитаться другой картой, или наличными.

Больше всего электронные деньги за вакцинацию тратили на книги (592 млн грн) и кино (457 млн грн) Почти по полмиллиарда гривен. Далее – концерты и театры (223 млн грн), транспорт (208 млн грн). Меньше всего — на спорт (176 млн грн). В правительстве успокаивают – денег в бюджете хватит на всех.

Последнюю заявку на получение электронной тысячи можно подать 17 декабря этого года. На следующий день средства насчитают. Потратить начисленные деньги нужно в течение четырех месяцев, иначе они вернутся в госбюджет.

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Напомним:

В течение февраля будет расширена программа "єПідтримка" для пожилых людей: они смогут оплатить коммунальные услуги "ковидной" тысячей. Кроме того, программа будет распространена на украинцев 14-18 лет. Также в рамках программы "єПідтримка" будет добавлено плюс еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки.

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