Тысяча от государства: как оформить "єПідтримку" без приложения "Дія" и на что можно потратить деньги

На "Зимову єПідтримку" за полтора суток уже направили два с половиной миллиона заявок. Оформить услугу можно через "Дію". Если вы получаете пенсию или другую соцвыплату по почте — то через "Укрпочту".

Об этом идет речь в материале корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Как оформить "єПідтримку" без "Дії"

Программа "Зимова єПідтримка" стартовала в ночь на воскресенье, а заявку на тысячу гривен уже оформили более двух с половиной миллиона человек. Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров. По его данным, среди заявителей две трети – это женщины.

Наличными получить помощь невозможно, ведь государство хочет быть уверенным, что средства пойдут именно на украинские товары и услуги. Основной инструмент получения "єПідтримки" — приложение "Дія". Но есть и другие варианты.

"Если человек не имеет налогового номера или если это пожилые люди 65+, то есть модификация заявки через банки-партнеры, есть 14 банков-партнеров, они сейчас настраивают функционал, и с 10 декабря можно будет подавать через них", — говорит заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Надежда Бегун

Жители зоны боевых действий, пенсионеры и люди с первой и второй группами инвалидности смогут получить помощь на почте или через почтальона.

"Не надо бежать в первый день в "Укрпочту". У каждого человека, который получает пенсию или субсидии, есть его день. Вы можете заранее связаться со своем почтальоном, который к вам приходит, и сказать, как именно вы планируете потратить эту тысячу гривен — или на коммунальные услуги, или заказать, чтобы он вам принес какой-нибудь рождественский набор продуктов питания, чтобы что-то было к праздникам", — говорит гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Получить средства можно на "Укрпочте"

На что можно потратить тысячу гривен

Средства поступят на карту Национального кэшбека. Если вы ее еще не открыли, это можно сделать так же через "Дію" или на почте. Потратить тысячу гривен можно на коммунальные услуги, транспорт, украинские продукты, кафе, рестораны, спорт или задонатить на благотворительность.

В правительстве говорят — средства на эту программу появились из остатков других социальных программ, а также от иностранных партнеров, которые запрещают использовать их транши в военных целях.

Подать заявку на "поддержку" можно до конца февраля 2025 года.

Податься на тысячу гривен можно до конца зимы, а вот воспользоваться деньгами – до 31 декабря следующего года.

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