"Тысяча Зеленского": кто не получит денег и неожиданное объяснение, почему эти средства выделяют

Депутат говорит, что это может быть попытка посчитать население в Украине.

Президент Владимир Зеленский объявил о выделении тысячи гривен каждому украинцу. Заявку на получение средств можно будет подать в течение зимы, потратить в течение 2025 года. Оплатить можно будет только украинские товары и услуги.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Что известно о "тысяче от Зеленского"

Новая инициатива правительства и президента "зимняя е-поддержка" - аналогична той, которая работала во время эпидемии «ковида». Впрочем, на этот раз - тысячу гривен смогут получить не только совершеннолетние граждане, но и дети. За ребенка заявку должен будет подать один из родителей. Потратить средства можно будет на коммуналку, спорт, досуг, транспорт и украинские товары. Или - пожертвовать.

"Один из вариантов как потратить средства по программе «еПоддержка» до зимы - задонатить на украинскую армию. Или на официальные счета: United24, Минобороны, Государственной пограничной службы, Национальной гвардии Украины, или же на счет того волонтерского фонда, которому доверяете", - говорит глава правительства Денис Шмыгаль.

Денис Шмигаль

Откуда у государства деньги

Откуда у государства такое состояние — объясняют в правительстве. Это - помощь наших иностранных партнеров. Они запрещают тратить предоставленные средства напрямую на армию. Поэтому деньги на зимнюю "Е-поддержку" перебросят из других социальных программ, которые не успеют профинансировать до конца года. Плюс - через налоги часть средств от "Е-поддержки" вернется в бюджет и уже тогда их смогут направить на Вооруженные Силы.

"Те программы Минэкономики, которые у нас есть, они все направлены на то, чтобы стимулировать развитие локального производства, локальных поставщиков, поставщиков услуг. Это важно, потому что от роста локального производства и бизнеса мы будем иметь поступления в эту вторую часть бюджета, которая уже финансирует потребности безопасности обороны", - говорит заместитель министра экономики Надежда Бегун.

Что говорят эксперты и нардепы

У экспертов и народных депутатов отношение к такой инициативе неоднозначно. С одной стороны – миллионы украинцев действительно нуждаются в финансовой поддержке.

Украинцы смогут получить по тысяче гривен

"Те, кто нуждается в этих средствах, они смогут заплатить за услуги по ЖКХ, они смогут купить лекарства украинского производства. Те люди, которым не нужны эти средства, они смогут потратить их на армию. Не забываем, что наши военные тоже граждане Украины, они также получают по тысяче гривен", – говорит нардепка Ольга Василевская-Смаглюк.

В то же время в масштабах государства выплачены деньги — капля в море, поэтому они не будут иметь ни негативного, ни положительного влияния на экономику, говорит старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай.

"Украина и так имеет огромный ежегодно дефицит бюджета — это около 1,5 триллиона гривен в год, которые покрываются средствами доноров и размещением облигаций. На фоне этих 1,5 трлн грн если мы возьмем оценку сколько людей воспользуются — 15 млн, то есть получат 15 млрд гривен, это всего один процент, то с этой точки зрения это не имеет смысла", — говорит экономист.

Так что программа "зимняя Е-поддержка" может иметь и другие цели, предполагает заместитель председателя финансового комитета парламента.

"Мне кажется, это мое личное мнение, я его транслирую не как представитель нашей фракции, а как просто народный депутат. Это попытка вычислить количество населения на территории нашего государства", — заявила Ольга Василевская-Смаглюк.

По словам заместителя министра экономики, воспользоваться "Е-поддержкой" смогут только граждане, живущие на подконтрольном Украинскому государству территории. Не получат тысячу и украинцы, живущие за границей. Подробный механизм thepower должны быть разработаны уже к декабрю этого года. В течение зимы деньги поступят на карточку Национального кэшбека, которую нужно оформить через Дію Как сделать так, чтобы помощью от государства воспользовались люди без смартфона – в правительстве еще думают.

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