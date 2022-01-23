Тысячелетние фрески и мозаики Софии Киевской – в опасности: как Илон Маск помог сохранить древние рисунки

Тысячелетние фрески и мозаики Софии Киевской – в опасности: как Илон Маск помог сохранить древние рисунки

В соборе из строя может выйти система кондиционирования и отопления.

Тысячелетние фрески и мозаики Софии Киевской – в опасности. В любой момент в соборе может выйти из строя оборудование, которое поддерживает необходимую температуру и влажность в главном храме. Система кондиционирования и отопления, установленная еще при Сталине, требует немедленной замены.

О том, что необходимо сделать, чтобы София Киевская простояла еще не одну тысячу лет и как Илон Маск в свое время помог сохранить старинные рисунки на стенах Софии – 22 января говорилось в сюжете ТСН.19:30.

По словам главного инженера Софии Киевской Виталия Назаренко, ныне увлажнитель не работает. И влажность регулируют с помощью температуры, понижая или увеличивая ее. Из-за износа оборудования в любой момент оно может остановиться. И это чревато фатальными последствиями.

"Температура в соборе упадет ниже критической нормы. После этого последуют разрушительные процессы, которые, в принципе, будут уже не обратными", — отмечает он.

Необходимую температуру и влажность в храме контролируют с помощью специальных датчиков. В частности измерителя осушки стен. Уникальная разработка Илона Маска, которая помогает сооружениям Софии не собирать лишнюю влагу в конструкциях – рассказывает директор заповедника София Киевская Неля Куковальская. Этот измеритель подарили меценаты.

София Киевская как живой организм, на который ежедневно влияют многие факторы, рассказывает Неля Куковальская. И его нужно своевременно лечить. Для этого французская компания создала проект автоматического комплексного мониторинга. Он уже прошел государственную экспертизу и готов к воплощению. Но на его реализацию нужно более 30 миллионов гривен.

В соборе Софии Киевской может выйти из строя система кондиционирования и отопления | Новости Украины

Заповедник является частью программы "Большая реставрация" – рассказывает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. В этом году на нее в бюджет заложили три миллиарда гривен. На Софию – в частности. Но и рассчитывать только на государство, намекает Ткаченко, не стоит.

Решать проблемы помогают меценаты.

Ежегодно в Софии Киевской реализуют десятки реставрационных проектов, а также издательские, научные, культурные программы, выставки и фестивали. В заповеднике надеются, что в этом году им удастся реализовать все запланированное.

Напомним:

В Киеве сильный ветер сдул трехметровый крест из одного из куполов Софийского собора. Сейчас он доставлен на экспертизу. Инцидент произошел ночью, потому никто не пострадал.

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