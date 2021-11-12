Тысячелетний крест и застежки от книг: в заповеднике "София Киевская" обнаружили уникальные археологические находки

С начала августа из-под земли ученые извлекли килограммы старинных фресок, элементов посуды и идеально сохранившихся металлических артефактов.

Тысячелетний крест-энколпион, застежки от книг двенадцатого века и свинцовые печати того же периода — в "Софии Киевской" подходят к концу масштабные раскопки, продолжавшиеся здесь с середины лета. Что именно нашли на территории заповедника и как эти находки могут поменять представление об истории Софийского собора, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 11 ноября 2021 года.

Все началось с того, что вокруг Софийского собора решили поменять плитку. А по правилам ремонтные работы на территории заповедника невозможны без проведения археологической разведки. Тысячелетние артефакты здесь прямо на каждом шагу: на глазах журналистов археолог раскапывает черепок 13 века.

С начала августа из-под земли ученые извлекли килограммы старинных фресок, элементов посуды и идеально сохранившихся металлических артефактов: печать, которой скреплялись документы, застежку от богослужебной книги того времени.

Но едва ли не главная находка этих раскопок – идеально сохраненный, полностью целый тысячелетний энколпион – крест, который носили на теле и в котором хранились реликвии – мощи или часть креста.

Археолог объясняет – в начале тринадцатого столетия такие кресты – вошли в моду. Состоятельные горожане делали себе дорогие, драгоценные кресты. Более бедные – отливали копии. На черном рынке такая вещь сейчас не стоит слишком много: тысячелетний крест можно купить за пару тысяч долларов. Ценность этого креста – в том, что он может приоткрыть новую страницу истории – Софийского собора.

Чаще всего такие кресты находят в поселениях, сожженных во время татаро-монгольского нашествия. София – в этой беде устояла, это известный факт. Но как именно и что происходило у ее ворот в тринадцатом веке – теперь будут выяснять историки.

Старинный энколпион вероятнее всего станет последней находкой на этих раскопках. Этап реставрации с заменой плит вокруг собора уже подходит к концу, поэтому почти вся территория уже залита бетоном.

Читайте также:

Что нашли в Софии Киевской во время раскопок и как это может повлиять на представления об истории

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку