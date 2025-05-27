Тысячи дронов, ракетный террор и нехватка ПВО: какой будет война России против Украины летом

Игорь Романенко

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Россия продолжает наносить комбинированные и массированные воздушные удары по Украине. Жестокость, с которой враг бьет баллистикой и «Шахедами», больше похожа на действия сумасшедшего маньяка, который еще вчера рассказывал о мире.

Сумасшедшие действия Путина, некоторые эксперты связывают с началом летнего наступления россиян. Так ли это на самом деле — выяснял ТСН.ua.

Летнее наступление Путин только готовит

По словам военного эксперта Игоря Романенко, пока речь не идет о начале летнего наступления. Для этого Путину нужно подготовить достаточное количество ресурсов и резервов.

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«Летнее наступление россиян возможно в июле или в конце июня», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Он добавляет: «Сейчас россияне готовят группировку войск численностью в 50 тысяч на Харьковском направлении. Учитывая, то что заявил Путин о создании „буферной зоны“, то ею может быть не только Сумщина, но и Харьковщина и Днепропетровщина. Все зависит от того, сколько они смогут собрать сил».

«Кроме этого, Путин стремится захватить четыре области Украины. Луганскую они уже практически оккупировали, остались — Донецкая, Херсонская и Запорожская», — отмечает Романенко.

В планах — тысяча дронов в сутки

Эксперт добавляет, что именно поэтому сейчас у россиян происходит наращивание возможностей по использованию беспилотников различных типов.

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«Применение „Шахедов“ россияне уже довели до 300 единиц в сутки. Думаю, что это масштабирование они будут продолжать», — объясняет военный эксперт.

Он подчеркивает: «Конечно, если мы каким-то образом не повлияем на это, например, нанося соответствующие удары по местам изготовления и хранения дронов».

По информации Игоря Романенко, к лету у Путина планируют увеличить количество запусков дронов до 1 тысячи в сутки. Если враг сможет применить такое количество средств воздушного нападения, это будет серьезным вызовом для нашей ПВО.

Модернизация ракетного вооружения

Генерал-лейтенант подчеркивает, что кроме усиления дроновых атак, враг занимается усовершенствованием и модернизацией ракетного вооружения.

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«По баллистике россияне начали использовать ловушки на конечном этапе наведения. Они закладывают ложные баллистические маршруты для улучшения эффективности ударов», — объясняет эксперт.

Романенко детализирует: «То есть, если раньше российские „Искандеры“ поднимались на высоту, выходили на цель, а затем к ней пикировали, то у нашей обслуги зенитно-ракетных и противоракетных комплексов была возможность заблаговременно выявлять и захватывать цель, а также было время на уничтожение. А сейчас из-за проведения модернизации и появления квази маршрутов, время на все это значительно сокращается».

Настройка крылатых ракет

Также противник усовершенствовал свои крылатые ракеты. Они получили лучшие возможности для выполнения так называемого «звездного удара».

«Враг формирует маршруты крылатых ракет таким образом, что на цель они заходят с разных сторон и в одинаковое время», — объясняет эксперт.

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Он добавляет: «А с учетом того, что в небе еще есть боевые цели и дроны-имитаторы, то это становится серьезным экзаменом для обслуживающего персонала наших противоракетных комплексов».

Проблемы со сбиванием дронов

Враг также усовершенствовал дроны: теперь они поднимаются на высоту более 1,5 — 2 километра, и наши мобильно-огневые группы не могут их уничтожить имеющимися средствами — пулеметами и стрелковым оружием.

«Над городом враг умышленно максимально уменьшает высоту пролета „Шахедов“ и они пролетают практически над жилыми домами», — объясняет эксперт.

«А над сушей, там, где их могут подстерегать огневые группы, дроны поднимают на безопасную для себя высоту. В таких условиях выявлять и сопровождать беспилотные аппараты очень сложно», — отмечает Романенко.

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Брак ракет для ПВО

Игорь Романенко отмечает, что в Украине существует нехватка средств для сбивания воздушных целей противника, учитывая интенсивность вражеских налетов. В этой ситуации США советуют нам «одалживать» противоракетное вооружение у Европы. Хотя сравнивать наличие такого вооружения у американцев и европейцев неуместно, потому что именно США их производят и имеют все соответствующие лицензии.

«Кстати, пока мы ищем и просим противоракетные боеприпасы по всему миру, россияне уже работают над модернизацией своих баллистических ракет», — объясняет эксперт.

Он уточняет: «Речь идет об „Искандер-1000“. Он может лететь на тысячу километров со скоростью 2,7 километра в секунду. А комплексы Patriot, даже последней модификации, способны эффективно сопровождать баллистику только до 2,2 километра в секунду — если скорость больше, то комплекс Patriot становится менее эффективным».

Глобальная безопасность и очарованный Трамп

Интересно, что в иранских ракетах Fath, которые уже реально существуют, скорость достигает до 3,9 километра в секунду. Эти ракеты могут стать реальной угрозой для мировой безопасности.

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«Американцы изготавливают свои Patriot и они где-то пылятся на складах, а их уже сейчас нужно совершенствовать и передавать Украине, чтобы испытать в условиях боевых действий», — говорит военный эксперт.

Он отмечает: «Военные говорят об этом Трампу, но он якобы не замечает ракетных ударов РФ по Украине, потому что особо никогда не понимал украинцев. Он не может пойти против Путина, который назвал его „гениальным“ и еще наплел кучу комплиментов относительно жены, детей и внуков».

«Трампу сейчас не до глобальной мировой безопасности, он больше волнуется, как не проиграть кому-то партию в гольф», — подчеркивает Романенко.

Сам себе ППО

Вопрос с перспективами получения противоракетных боеприпасов достаточно тяжелый. Но заниматься им нужно. И в очередной раз рассчитывать на собственные силы и ресурсы.

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«Я не устаю говорить о том, что нашим гражданам нужно хотя бы на первичном уровне становиться специалистами по противовоздушной обороне», — отмечает Игорь Романенко.

Он отмечает: «Нужно разбираться, что и как делать, когда „Шахеды“ уже на маршруте. Это нужно, чтобы обеспечить собственную безопасность и своих родственников. Должны увеличивать потенциал противовоздушной обороны, в местах работы, проживания. Ставить средства радиоэлектронного подавления».

«Обязательно всем иметь на телефоне приложение „еППО“ и если пролетают ракеты или „Шахеды“, фиксировать и передавать информацию подразделениям противовоздушной обороны», — добавляет эксперт.

«То есть должны более глубоко погружаться в вопрос противовоздушной обороны и принимать в нем участие», — подчеркивает Романенко.

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Путин очень хочет воскресить СНГ

Генерал-лейтенант добавляет, что сейчас в РФ ищут пути, чтобы сменить власть в Украине.

«Россияне готовы вкладывать миллиарды в то, чтобы сменить наше руководство и поставить пророссийское. Там уже откровенно говорят, что новая цель СВО — это восстановление союзного государства — Россия, Беларусь, Украина», — утверждает Романенко.

«Россияне стремятся к восстановлению СНГ, поэтому и цепляются за разнообразные юридические крючки, которые сами же придумывают», — говорит военный эксперт.

Он объясняет: «А происходит это потому, что Путин прекрасно понимает, что империя без Украины — это не империя. И вопрос о создании буферной или санитарной зоны по большому счету не имеет никакого значения, а кроется исключительно в экзистенциальном подходе».

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«То есть, если это произойдет, то для нас уже не будет существовать самостоятельной Украины, а для россиян не может быть империи без Украины. Именно за это идет борьба», — подчеркивает Романенко.

Сценарии окончания войны: только военное давление

По словам Игоря Романенко, сейчас активно обсуждают четыре основных сценария завершения войны в Украине, а также пятый — дипломатический.

«Южная Корея» (15%): Украина без НАТО и полной целостности, но с гарантиями безопасности (войска ЕС, поддержка США) и возможностью развития на 80% территории, за счет $300 млрд замороженных российских активов.

«Израиль» (20%): Мощная западная поддержка без прямого военного присутствия. Украина строит собственную систему сдерживания, но угроза остается постоянной, возможны требования РФ по санкциям.

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«Грузия» (50%): Без иностранных войск и достаточной военной поддержки. Помощь Запада угасает, экономика замедляется, интеграция с Западом останавливается, происходит постепенное возвращение к влиянию РФ.

«Беларусь» (15%): В случае сокращения поддержки США, Россия превращает Украину в вассальное государство, что разрушает мировой порядок.

«Даже при наилучшем для Украины сценарии „Израильского“ мы не достигнем полного суверенитета. Поэтому ни один из сценариев нам не подходит, особенно наивным выглядит пятый — дипломатический», — заключает Игорь Романенко.

Он убежден: «Пока не будет соответствующего давления на Путина, никакая дипломатия здесь не сработает. Только военным путем и давлением в широком спектре на РФ можно чего-то достичь».

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