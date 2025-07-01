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- Эксклюзив ТСН
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Тысячи людей на 15 минут стали миллионерами: они шокировали тем, что было дальше
Тысячи людей получили ложное сообщение о безумных выигрышах в лотерею, но их счастье длилось недолго.
В Норвегии тысячи людей переживают массовое разочарование после того, как государственный оператор лотерей ошибочно насчитал им огромные суммы. Получить деньги никто не успел, потому что компания извинилась перед клиентами и исправила ошибку.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Екатерины Федорченко подробнее.
Сообщения о безумных выигрышах поступили тысячам норвежцев. Шон после оповещения — принялся строить радостные планы.
«Нам, молодым людям, нелегко получить возможность приобрести жилье. Поэтому я подумал: да, теперь я наконец-то смогу действительно накапливать деньги», — говорит он.
Радость, говорит Марианна, длилась недолго. После первого сообщения от оператора лотереи о большом выигрыше — поступило второе.
«Мы были миллионерами в течение пятнадцати минут, и это решило все финансовые проблемы. Потом оказалось, что это не совсем так», — говорит она.
Оповещения от государственных лотерей о безумных выигрышах — получили сорок семь тысяч норвежцев. Как оказалось, ошибочно. Все — из-за пересчета евроцентров в норвежские кроны — вместо поделить сумму, система ее умножила. И увеличила результаты в 10 тысяч раз. Ни одной выплаты сделать не успели, ошибку быстро исправили. Однако, исправлять разочарование клиентов будет сложнее.
«Это паршиво, когда ты думаешь, что выиграл так много… Я открыл бутылку хорошего шампанского, которую я намеревался сохранить. А потом ты получаешь это сообщение, и это, конечно, плохо», — говорит Шон.
Компания обещает провести расследование — как возникла ошибка. Генеральный директор лотереи извинилась перед клиентами и подала в отставку. Репутационные потери теперь придется преодолевать Министерству культуры, которое формально владеет лотереей.
«Это очень серьезно, потому что мы зависим от доверия людей. Я бы хотела подчеркнуть, что задача правления сейчас заключается в том, чтобы восстановить это доверие и сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных ошибок», — говорит министр культуры Норвегии Любна Яфферю.
Выигрыш Марианны вместо двух миллионов крон — оказался лишь 97. Это около четырех сотен гривен. Женщина решила сыграть на эту сумму в другую лотерею.
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