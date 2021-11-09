Тысячи мигрантов штурмуют польскую границу: почему ЕС и НАТО проспали очередную атаку Кремля и что угрожает Украине

Режим Лукашенко зарабатывает на доставке мигрантов из стран Ближнего Востока до польской границі. А Путин предоставляет информационное сопровождение, чтобы вспыхнула истерия.

Руками самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, Владимир Путин создал очередной кризис в Европе. На этот раз – миграционный. Около 4 тыс. беженцев с Ближнего Востока штурмуют польскую границу. Силами 12 тыс. военных, в понедельник, 8 ноября, Варшаве удалось отразить атаку, которую по ту сторону контролировали белорусские спецназовцы. Но выигран только раунд.

Мигранты, среди которых много женщин и детей, обосновались под открытым небом у колючей проволоки, которая и служит границей между Беларусью и Польшей. Они не скрывают, что накануне вечером их организованно собирали в специально созданных группах в Facebook и Telegram. Российская пропаганда помогает раскачивать ситуацию, вбрасывая информацию о погибших, фото и видео плачущих детей, умоляющих о помощи. Официально Кремль обвинил Варшаву в "разрушении Ирака" в свое время, поэтому сейчас Польша просто должна принять беженцев.

ТСН.ua узнавал, какой ответ готовят ЕС и НАТО, ведь Польша – это еще и восточная граница Альянса, и если не дать Москве решительный отпор, это может создать опасный прецедент на будущее.

Международный терроризм

Информация о миграционном кризисе на польской и границах стран Балтии уже давно не новость. Она началась еще летом, когда ЕС ввел жесткие санкции против режима Лукашенко после захвата и принудительной посадки гражданского самолета авиакомпании Ryanair, чтобы арестовать бывшего главного редактора и основателя Telegram-канала NEXTA (который был главным координатором белорусских протестов после сфальсифицированных президентских выборов 2020 года) Романа Протасевича.

Сейчас центр Минска просто не узнать. По словам местных жителей, с которыми пообщался ТСН.ua, мигранты спят в спальниках прямо на улицах столицы. Когда похолодало, беженцы стали собираться в торговых центрах и крупных магазинах. Лукашенко признает, что режим их "кормит, одевает, дает палатки и дрова". Вероятно, еще и лопаты, кусачки и топоры, которыми мигранты пытались повалить забор с колючей проволокой на польской границе в понедельник, 8 ноября.

Миграционный кризис для режима Лукашенко стал не только рычагом шантажа Евросоюза, но и способом неплохо заработать. Мигранты, которым все же удалось попасть в Шенген, рассказывают, что платили белорусским турфирмам от $4 до $16 тыс. за получение визы и сопровождение к польской границе. Более того, недавно режим разрешил безвизовый въезд гражданам Ирана, Пакистана, Египта, ЮАР и Иордании.

Еще в октябре влиятельная немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала, что первоначально белорусские власти доставляли мигрантов в Минск обычными рейсами из Ирака, Иордании и Ливана. После того, как ЕС надавил на эти страны, они отменили прямое сообщение с Минском. Но режим Лукашенко не растерялся — начал отправлять собственные чартеры, вылетающие пустыми, а возвращающиеся с пассажирами.

Американские издания пишут, что лизинговые фирмы в Ирландии продолжают сдавать в аренду самолеты "Белавиа", которые и используются для доставки мигрантов к границе ЕС. Именно поэтому Польша и страны Балтии призывают Брюссель ввести санкции, которые бы запретили европейским компаниям вести какие-либо дела с "Белавиа". Ведь в СМИ начала просачиваться информация, что режим Лукашенко хочет существенно увеличить количество рейсов из стран Ближнего Востока, как и количество белорусских аэропортов, которые их будут принимать.

НАТО и ОДКБ

После неудачной попытки штурма польской границы, около 4 тыс. мигрантов с Ближнего Востока застряли в лесу. Они разбили там настоящий палаточный городок. Этой ночью температура воздуха опустилась ниже 0 градусов, поэтому люди разводили костры, чтобы согреться.

Официальная Варшава не исключает дальнейших провокаций и попыток штурма своей границы силой. По словам польских чиновников, кроме около 4 тыс. беженцев, которые находятся непосредственно на границе, по всей Беларуси еще есть как минимум 10 тыс. мигрантов, которые будут искать убежища в ЕС. Поэтому Польша решила закрыть один из трех пунктов пропуска с Беларусью "Брузги-Кузница", усилив охрану границы. Литва и подавно в приграничных с Беларусью регионах ввела чрезвычайное положение (Варшава ввела его гораздо раньше).

Официальный Брюссель прямо обвиняет режим Лукашенко, который использует людей для создания искусственного миграционного кризиса на границах с ЕС. Глава МИД Германии Хайко Маас и вовсе назвал самопровозглашенного белорусского руководителя "вожаком государственной банды контрабандистов". Но с санкциями против режима Брюссель почему-то не торопился.

Директор Института мировой политики Евгений Магда отмечает, что это лишь на первый взгляд процесс согласования санкций кажется простым.

"На самом деле определенные экономические интересы с Беларусью есть и у немцев, и у австрийцев, и, как оказывается, у покупающих там электроэнергию литовцев. Чтобы быстро согласовать санкции, нужен импульс", — говорит ТСН.ua Евгений Магда.

Возможно, попытка штурма польской границы ускорит неповоротливую европейскую бюрократическую машину. Времени на раскачку нет. Ведь Польша и страны Балтии – это не только восточная граница ЕС, но и восточный фланг НАТО. После попытки штурма польской границы в понедельник, 8 ноября, Минобороны страны опубликовало видео, где четко видно, что большую колонну мигрантов к польской границе сопровождали белорусские силовики.

Но почему-то они не повели людей в официальный пункт пропуска, направив мигрантов в лес к колючей проволоке, которой Польша буквально месяц назад начала отгораживаться от Беларуси. Если допустить возможность дальнейшего развития провокаций и штурма границы, после чего польские военные будут вынуждены применить оружие (а российская пропаганда уже вбрасывала фейки о якобы стрельбе на границе), белорусская сторона может обвинить Польшу (которая является членом НАТО) в вооруженном нападении на Беларусь (которая является членом ОДКБ, куда также входит Россия).

Тень Путина

Интересно еще и то, как Кремль подпитывает истерию. Москва отрабатывает искусственно созданный миграционный кризис по старым шаблонам. Обвиняя Польшу и страны Балтии в негуманном отношении к людям, которые приехали искать лучшей судьбы в ЕС, они играют на фундаментальных ценностях Запада – защите прав человека.

Дело в том, что с польской стороны на границе с Беларусью находятся исключительно военные, пограничники и спецназовцы по ликвидации террористических угроз. Журналистов туда не допускают, потому что действует режим чрезвычайного положения. А вот белорусская сторона разрешила российским пропагандистам из Russia Today и Sputnik 24/7 работать в палаточном городке беженцев.

Что российские СМИ и Telegram-каналы только не сообщали. В понедельник, 8 ноября, они начали вбрасывать фейки о плачущем мальчике, который умоляет пустить его в Германию. Затем оказалось, что ему намеренно пускали в глаза табачный дым, чтобы вызвать слезы. В конце концов нашли маленькую плачущую девочку, вбросив соответствующие фото и видео в сеть.

Во вторник, 9 ноября, польские силовики сняли, как белорусские спецназовцы гонят колонну мигрантов на границу с Литвой. По словам директора Центра исследований современной среды безопасности (Краков, Польша) Михала Марека, одна из целей этого миграционного кризиса – надавить на Польшу и ЕС, принудить к диалогу с режимом Лукашенко, который стремится выстроить изображение легитимности и избавиться от санкций.

В то же время, никто не сомневается, что эта спецоперация проводится с разрешения Москвы. Михал Марек подчеркивает, что Россия вовлечена в логистический аспект (доправку мигрантов в Беларусь — Ред.), что как раз российские дезинформационные центры отвечают за информационное сопровождение этой операции (между прочим, сначала какая-то информация и лживые нарративы появляются в российских СМИ и Telegram- каналах, а затем переходят в белорусские).

"Польша и страны Балтии это понимают. Поэтому, нужно усиливать санкции, показать Лукашенко, что его подход не работает. У нас это понимание есть, а на Западе – еще не до конца. Думаю, Польша будет ориентироваться на то, чтобы привлекать НАТО и ЕС Надо еще больше поработать на западном направлении, чтобы всем было понятно, что нельзя эту проблему преодолеть через привлечение России, как медиатора, или смягчение санкций, а исключительно через понимание, что это искусственная проблема, спецоперация, которая координируется Минском и Москвой, а не через ликвидацию санкций или, например, сертификацию "Северного потока-2", — комментирует ТСН.ua Михал Марек.

По странному стечению обстоятельств, режим Лукашенко направил несколько тысяч мигрантов с Ближнего Востока на штурм польской границы сразу после начала активного противодействия Варшавы сертификации российского газопровода.

"Для нас понятно, что "Северный поток-2" связан в целом с происходящим в регионе уже несколько месяцев: энергетический кризис, якобы перемещение российских войск возле украинских границ, миграционный кризис на наших границах. Все это элементы давления на Варшаву и ЕС в целом. Поэтому, да, миграционный кризис также может быть связан с сертификацией газопровода. И Россия здесь как раз может выйти медиатором, сказав: давайте вести диалог с Минском, Берлином — все вместе соберемся, поговорим о "Северном потоке-2" "и санкциях", — подытоживает Михал Марек.

Угроза для Украины

По словам директора Института мировой политики Евгения Магды, Кремль преследует несколько целей.

Во-первых, взять Лукашенко на еще более короткий поводок.

Во-вторых, максимально расшатать ЕС изнутри путем внесения разногласий и противоречий.

Эксперт подчеркивает, что в сегодняшнем миграционном кризисе на польской границе есть довольно сильный элемент постправды: одно дело, когда в информпространстве проскакивали сообщения о смерти одного мигранта, кто-то утонул в болоте, замерз, ребенка нашли, которому все-таки дали убежище; а другое – когда появляется фактически отряд мигрантов с мощным информационным сопровождением.

"Это очевидно спланированная акция. В тени остается Кремль. Смысл не в страданиях мигрантов, а в том, что поднимется волна недовольных в политическом, а где-то в правозащитном плане. Европа опирается на ценности прав человека. Россия очень умело это использует. Плюс давление на Польшу. Накануне дня независимости Польши, и на фоне непростых отношений Варшавы с Брюсселем, показывают всей Европе, что не пускают бедных мигрантов. А Лукашенко таким образом борется за какие-то возможности в отношениях с Россией. После Протасевича и мигрантов, он оказался в ситуации, когда надежно стал последним диктатором Европы", – комментирует ТСН.ua Евгений Магда.

Не исключено, что режим Лукашенко может перенаправить этот поток мигрантов на украинскую границу. В Польше о таком риске говорят прямо. А в Киеве почему-то молчат. Готова ли Украина к такой гибридной атаке? Ведь граница с Беларусью у нас хоть и усиленно мониторится, но не обустроен.

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