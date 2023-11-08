Тысячи новых законов и перестройка: эксперт объяснила, сколько времени нужно Украине для вступления в ЕС

Эксперт считает, что Украина может вступить в ЕС к 2030 году.

В среду, 8 ноября, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марии Васильевой.

Как Украина шла к членству в ЕС

Еще 5 лет назад говорить о расширении Европейского Союза было невозможно. Это была тема табу во многих странах.

Однако с начала полномасштабной войны Украина из аутсайдера, которого хотели удовлетворить так называемым ассоциированным получленством, неожиданно оказалась катализатором глобального преобразования самого ЕС, который сейчас должен позаботиться о выживании и безопасности целого континента.

"Работа ради справедливого и прочного мира, а не очередного замороженного конфликта должна продолжаться. Никто так не хочет мира, как украинский народ. А основной путь для достижения этого - мирная формула президента Зеленского. Надо собирать все больше поддержки для формулы мира в странах по всему миру. Знаю, это нелегко, но в конце концов весь мир выиграет от справедливого и длительного мира в Украине", - говорит Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляен / Фото: Associated Press

Трагической ценой украинцам удалось добиться коренных изменений: вместо пустых разговоров о открытых дверях Киев и Брюссель быстро и методично шаг за шагом идут к объединению.

"На саммите Европейского Совета в декабре этого года будет принято решение об открытии переговоров по членству Украины. И да, дальше будут уже следующие шаги, но это уже все, это уже открытие не только дверей, но и окон", — говорит Дмитрий Кулеба.

Что нужно изменить Украине для вступления в ЕС

Но несмотря на все эти прозрения процедура вступления Украины в ЕС сложная. И от официального открытия переговоров до членства может пройти много лет. До конца текущего года Украина должна довыполнить семь кандидатских критериев, среди которых, в частности, усиление борьбы с коррупцией и увеличение прав нацменьшинств.

Далее - формирование переговорных позиций и команды для переговоров. И наконец - приближение законодательства к европейскому в 35 различных сферах. Это - тысячи новых законов и фактически полная перестройка постсоветского устройства на европейский.

"Это не будет так, что за год, за два мы туда вступим. Этот процесс не является легким. Если брать на промежутке времени, в лучшем варианте, я считаю, если мы успеем все сделать до 2030 года или чуть больше, то это будет очень идеально", - говорит исполнительный директор Украинского центра европейской политики Любовь Акуленко.

Зато в правительстве уже заявили: Украина может быть готова к вступлению в течение двух лет с начала переговоров.

Спешат и руководители самого ЕС. Официальные переговоры должны стартовать не позднее апреля. Ведь весной - очередные выборы в Европарламент. А они могут кардинально изменить европейский политический ландшафт, в котором все громче звучат голоса популистов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 11:00 за 8 ноября 2023 | Полный выпуск новостей

Напомним, Еврокомиссия приняла решение рекомендовать начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Читайте также: