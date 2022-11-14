Тысячи оккупантов, бежавших с Херсонщины, усилят новые рубежи: эксперт назвал направление

После отступления из Херсона оккупанты усилят донбасское направление.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщил военный эксперт Петр Черник.

"На мой взгляд, это логично. В Херсонской области состоялась вторая блестящая украинская операция, — говорит Петр Черник. — Первой была харьковская. Ее, харьковскую, можно характеризовать как штурм и наступление, херсонская — это методика и сосредоточенность. Началась она тогда, когда мы нанесли первый удар по Антоновскому мосту.Это было где-то в июне.За пять месяцев тактика логистически-огневой "удавки" сработала. Россияне, на самом деле, пришли к логическому выводу: или эта группировка будет уничтожена, или сдастся в плен, или замерзнет зимой, потому что логистика была все хуже и хуже. Они, естественно, ее отвели. Это в пределах 20 тысяч, хотя цифры очень условны. Зададим себе вопрос: они, что, домой поедут? Нет, конечно".

О том, почему именно россияне, вероятно, сосредоточят усилия на восточном плацдарме, эксперт говорит так: "Логичен ли восточный, донецкий плацдарм? Логичен. На 95% сегодня война остается артиллерийской. Боекомплект надо возить. Грузовиками из России это делать дорого и долго Надо возить по железной дороге. Там есть еще достаточно рабочая железнодорожная нить Дебальцево-Волноваха-Каховка. Один локомотив может тянуть в среднем 30-40 вагонов, до 50. До 1 тысячи снарядов локомотив может тянуть. Как раз понимаем, почему восточный плацдарм важный – так называемая дуга Угледар – Соледар. Для того чтобы как можно дальше оттеснить наши артиллерийские рубежи. Но и эти логистические узлы мы держим на огневом контроле. Простая и очень понятная военная логика. Там уже горячо".

При этом Черник подчеркивает, что война с древнейших времен – это путь обмана. "Противник учится и недооценивать его нельзя. Горячее будет. Надо понимать, что мы воюем уже с "тертыми", обстрелянными мужчинами. Война не сбавляет своих оборотов, она просто меняет свою конфигурацию. Стратегическая инициатива на нашей стороне. Предпосылки, сложившиеся на Харьковщине, показали: стратегическая тактика нанесения ударов по логистике является работающей, но долгой".

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