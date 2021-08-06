Тысячи представителей Нацкорпуса собрались под судом в Киеве с требованием освободить задержанных собратьев

Они требуют немедленного освобождения собратьев.

Тысячи людей собрались сейчас под Шевченковским судом столицы. Там должны выбирать меры пресечения для шести членов харьковского отделения Нацкорпуса. Их задержали накануне в Харькове и вот буквально только что привезли в суд.

Об этом сообщает из-под суда корреспондент ТСН Татьяна Фруктова.

Те, кто собрались, ведут себя спокойно. Включили громко музыку и продолжают собираться под зданием. Они приезжают со всей Украины. Это и как члены Нацкорпуса, так и те, кто их поддерживает. Их пропускают небольшими группами после проверки.

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Что и дальше будет спокойно не обещают, особенно, если решение суда их не удовлетворит. Говорят, что все обвинения их собратьям - клевета. Поэтому требуют только освобождение всех задержанных.

Также уверяют, что деньги, которые были изъяты у подозреваемых — это были сборы от пожертвований на лечение одного из собратьев.

Напомним, накануне в Харькове сначала задержали семерых членов Нацкорпуса, но одного впоследствии отпустили. Правоохранители уверяют, что разоблачения группировку, которая занималась рекетирством в течение трех лет. Якобы ежемесячно собирали «дань» с местных бизнесменов в миллион гривен.

Новости Украины: под судом, где выбирают меры пресечения членам "Нацкорпуса", собрались сотни людей

«В частности, они «обложили данью» местных предпринимателей и если последние отказывались давать им деньги, то злоумышленники угрожали насилием и физической расправой. Задокументировано случаи, когда участники группировки наносили ущерб личному имуществу предпринимателей, которые отказывались платить «дань», в частности поджигали автомобили», — уточнили в СБУ.

В ведомстве добавили, что ОПГ имела влияние на представителей органов местной власти. При этом членам группировки помогали чиновники одного из КП Харьковского горсовета.

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли крупные суммы денег, черновые записи учету «поборов с предпринимателей», оружие, боеприпасы, а также удостоверение действующих сотрудников Нацполиции.

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