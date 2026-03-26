Тысячи "Шахедов" на день по Украине: Жданов рассказал о новых возможностях РФ и предупредил горожан

На этой неделе армия РФ устроила настоящий марафон атак дронов по Украине. За несколько дней Россия выпустила более 1,5 тысяч беспилотников по украинским городам. Атаки продолжаются круглосуточно: гибнут гражданские, рушится критическая инфраструктура и жилые дома.

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua пояснил, откуда в России такое количество ударных дронов, которые максимум они способны запускать, почему беспилотники попадают в жилые дома, насколько эффективно работает украинская ПВО и чего ждать украинцам в ближайшее время.

Откуда в России такое количество «Шахедов»

По словам Олега Жданова, у России есть несколько площадок для производства и сборки беспилотников, поэтому способна накапливать их в значительных объемах.

«У них два завода — Ижевск и Елабуга. Еще в Беларуси собирают, по крайней мере, компоненты некоторых беспилотников российских собирают в Беларуси. Точно известно о парашютных системах для приземления разведывательно-ударных дронов. Такие системы разрабатываются. Так что у них есть откуда брать „Шахеды“, — сказал Олег Жданов.

В то же время, как объясняет эксперт, ключевой вопрос заключается не только в производстве, но и в наличии комплектующих.

«Вопрос ведь не в производстве, вопрос у комплектующих. Хватает ли комплектующих или нет. Но за счет накопления они действительно могут делать такие паузы. Вспомните, у нас накануне там было и 80, и 70 дронов было за сутки в глубь нашей территории страны. А потом бабах, и они дали почти тысячу в сутки. Где-то около 950 дронов они выпустили по территории нашей страны», — отметил он.

Россия изменила тактику: чего ждать дальше

Эксперт считает, что массированные атаки дронами могут повторяться и дальше, но с определенными паузами.

Я думаю, что такие налеты они могут повторять, но с определенным интервалом. С интервалом для скопления нужного количества. Мы убедились, что стартовые площадки могут работать в режиме нон-стоп. По мере зарядки пусковых производятся пуски дронов», — объясняет Олег Жданов.

Он напомнил, что во время недавних атак беспилотники запускались большими группами в течение всего дня.

“Мы это наблюдали целый день, когда они огромными группами по 20-30 дронов заходили в воздушное пространство нашей страны. Что касается, будут или не будут, я думаю, что будут. Продолжать именно такие удары, но не так часто, как им бы хотелось”, — заметил эксперт.

Может ли ПВО сбивать все «Шахеды»

После удара по Львову 24 марта мэр города Андрей Садовый заявил, что у него «очень много вопросов ко всем» относительно работы систем защиты. Олег Жданов считает, что часть критики может быть оправдана, но ожидать полной защиты от всех воздушных целей невозможно.

«Что касается претензий Садового, они, скажем так, 50 на 50. Они имеют под собой основание с одной стороны. С другой стороны, ПВО оно не защищает, оно прикрывает. Главный принцип работы противовоздушной обороны — прикрыть объект. Это означает, что часть может быть сбита, а часть может быть перехвачена, отведена от цели, в которую они направляются», — пояснил он.

Эксперт привел пример израильской системы противовоздушной обороны.

«Вспомните железный израильский купол. Те ракеты, которые не летят в зону жилой застройки или каких-либо промышленных объектов, они их даже не трогают. И эти ракеты падают в пустыне, там взрываются. И это считается нормой. И считается, что купол работает безупречно и очень эффективно», — сказал Олег Жданов.

Он подчеркнул, что не следует ожидать стопроцентного результата от систем ПВО.

«Это относительно того, что не стоит надеяться, что ПВО может сбить 100% цели. Такого ПВО в мире не существует. Это мечта», — добавил эксперт.

В то же время он говорит, что вопрос использования ресурсов также важен:

«Так что здесь, с одной стороны, нельзя требовать невозможного, а с другой стороны, надо сначала „своя рубашка ближе к телу“. Сначала нужно закрыть небо над Украиной, а потом уже предлагать. Методику обучения, пожалуйста, пусть привозят специалистов, мы их научим здесь. У нас лётных школ для операторов дронов множество в стране. Как частных, так и военных. Но ведь нарушать усилия наших операторов и самих дронов, на сегодняшний день я считаю, что это не целесообразно».

Почему «Шахеды» попадают в жилые дома

По словам эксперта, частые попадания беспилотников в жилые дома могут быть не случайностью, а частью тактики РФ.

«Относительно того, что дрон попал в жилой дом, Днепр второй день подряд атакуют среди дня и второй день подряд попадание в жилые дома. Вы видели видео, как „Шахед“ снижается и в реку падает, они летят прямо на сверхнизкой высоте. Я думаю, что это не случайность», — отметил он.

Жданов объяснил, что такая тактика имеет несколько целей.

«Они рассчитывают на что? Они рассчитывают на излом общественного мнения. Для этого что нужно? Нужны жертвы среди гражданского населения, требуется разрушение инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность гражданского населения. Поэтому они здесь убивают двух зайцев», — сказал военный эксперт.

По его словам, снижение высоты полета помогает дронам избегать средств обнаружения.

«Первое они пытаются, снижая высоту полета своих беспилотников, они прячутся за эти здания от радиолокационных станций и огневых средств. А с другой стороны, если “Шахед” попадает в жилую застройку, они радостно хлопают в ладоши, понимая, что там будут жертвы среди населения и населения потеряет, допустим, свой жилищный фонд и имущество», — пояснил он.

От «Шахедов» не спрятаться на низких этажах или за двумя стенами

Эксперт предупредил, что из-за смены тактики полета дронов традиционные представления о безопасных местах в многоэтажках могут не работать.

Раньше люди думали на последних этажах, на пятых, десятых, что тревога, «Шахеды», надо спускаться, а вот сегодня в Днепре во второй этаж дрон влетел.

«Просто уже нигде от них не спрятаться. Они снижают максимально», — говорит Олег Жданов.

Он пояснил, что здания могут мешать работе радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны.

«То, что он влетел между зданиями, влетел во второй этаж, это говорит о том, что РЭБ его не мог достать, потому что здание является экраном для радиоэлектронной борьбы. Ну и системы ПВО его тоже не могли там достать. Значит, была рассчитана где точка прицеливания, у него была наколота среди жилой застройки», — объяснил эксперт.

Зачем Россия атакует «Шахедами» днем

Жданов считает, что дневные атаки беспилотников могут стать новой нормой.

«Я думаю, что это мы можем ожидать как уже стандартное изменение тактики, скажем так», — отметил он.

Эксперт объяснил, что ночные атаки дают врагу определенные преимущества, но дневные удары обладают другим эффектом.

«Ночь дает преимущество в плане там и скрытости полета самих дронов, и истощенности расчетов, потому что особенно к утру и ночью человеку трудно бороться с физическим состоянием, поддерживать и пристально следить за обстановкой», — пояснил Жданов.

В то же время, дневные атаки сильнее влияют на жизнь страны и психологическое состояние людей.

«Но смотрите, как этот марафон, я его называю, какой они нам устроили, 24-часовой, мы всю ночь просидели в бомбоубежищах, а потом почти весь день. И дневные атаки, они больше нарушают работу учреждений и самого государства. То есть люди не могут работать, государство вынуждено прекращать свою деятельность», — сказал военный эксперт.

Он добавил, что когда люди видят беспилотник своими глазами, это создает более сильный психологический эффект.

«Ну и среди населения, когда люди видят реально этот “Шахед”, он летит над головой, то психологически это действует гораздо сильнее, чем ночью звук все слышат, но не видят. А тут еще ты его видишь, страх одолевает все же человека, и создается эффект и паники, и беспокойство, психическое состояние ухудшается», — подытожил Олег Жданов.