Тысячи тел россиян лежат под открытым небом на полях Луганщины: врага вытесняют с Лисичанского нефтеперерабатывающего завода

После того боя подразделение Кирилла Вереса взяло немало пленных, и те рассказали, почему оккупанты не спасают своих.

Вооруженные силы в Луганской области отбили очередную атаку россиян и еще больше оттеснили оккупантов с нашей земли. Враг устроил немалый укрепрайон на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе, но наши бойцы, несмотря на существенное укрытие завода, уничтожают там россиян, говорится в ТСН.

Чтобы осуществить пуск по захватчикам бойцы максимально ювелирно приводятся, где-то рядом украинская пехота Командиры высчитывают последние правки, потому что учитывать нужно не только расстояние и вес снаряда, но и погодные условия и скорость ветра. На мгновение все вокруг словно затаивают дыхание, пока наводчик настраивает пушку и дальше звучит команда огонь.

Пилоты квадрокоптеров, наблюдающих за небо, круглосуточно извещают, что военные попасть четко. "Когда идет разрыв в воздухе, они этого не ожидают и максимум можно покосить", — объясняют бойцы.

Артиллеристы били в сторону Лисичанского нефтеперерабатывающего, где оккупанты создали немалый укрепрайон. Оттуда работает вражеская артиллерия и именно из этого форпоста выходят на штурм группы россиян. "Здесь мы вчера подвели БТР 82. А здесь, в этом квадрате был миномет 120 противника", — рассказывают ребята.

Сейчас догорает тот же вражеский миномет, его оккупанты поставили прямо на проходной Лисичанского нефтеперерабатывающего, рассказывает командир подразделения. Как бы ни прикрывался враг укрытиями завода, даже там наши бойцы его видят, как на ладони. “Вчера он смог произвести только 20 выстрелов. Был обнаружен нашей разведкой. Подтвержден из дронов и был уничтожен. Передний край противника находится гораздо ближе к нам. Мы поджимаем противника к НПЗ”, – рассказывает командир подразделения ВСУ Кирилл Верес.

Поля Луганщины усеяны сотнями тел оккупантов. Впечатляет и их количество, и то, что россияне не забирают убитых. Некоторые из этих солдат после боя еще были живы, но истекали кровью, потому что за ними никто не пришел. Наши армейцы только слышали, как они зовут своих в радиостанции, но зря. Уничтожено было до тысячи россиян, рассказывает командир.

После того боя подразделение Кирилла Вереса взяло немало пленных, и те рассказали, почему оккупанты не спасают своих. “Браслет обозначения, какой болезнью он болеет. Чтобы понимали, можно ли им оказывать медпомощь или нельзя. Красный браслет – это ВИЧ, белый – гепатит. Им запрещено снимать эти браслеты”, — рассказывают рассказы пленных военные.

Достался украинцам в бою и трофейный танк, он хоть и почти новый, но очень неухоженный, так что приходится бойцам его ремонтировать. "Они там французские ночники поставили и на том модификация советского танка 70-х годов закончилась. Мы его под носом у россиян просто забрали”, — рассказывают бойцы.

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