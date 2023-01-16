Тысячи тел русских солдат вблизи Соледара: враг бросает замерзать даже раненых

Вооруженные силы держат под огневым поражением позиции вокруг Соледара, пытающихся занять враг. Потери оккупантов достигают тысяч. В постоянных штурмах русская даже не забирает своих раненых с поля боя, говорится в ТСН.

Цена обороны этого города хорошо видна на обочине дороги, здесь пропитаны кровью шлемы и бронежилеты раненых бойцов. На фоне взрывов артиллерии экипажи медиков дежурят круглосуточно. “Их привозят из Бахмута и Соледара. Дня три было живенько, а перед этим, дня три, три было спокойно. Живенько — это более ста раненых, но преимущественно легкие, это контузии, по-простому”, — говорит медик Вадим.

На территории Артемсоли одно из подразделений десантников отбивал атаку россиян почти в полном окружении несколько дней подряд. Теперь их перебросили на другой участок фронта, усилить фланги, потому что утром появилась информация, что россияне выдают себя за бойцов ВСУ и пытаются прорваться в тыл. Если видишь, выходят на тебя люди в зеленых лентах, а на колене белая или красная, стреляешь без предупреждения. Белая – это обычные их чмобики, зеки – то, что красная лента на ноге”, — рассказывают бойцы.

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Эти десантники до последнего удерживали центр Соледара, впервые журналистам рассказывают, как там действовал враг. “На этом направлении приблизительно до 20 000 зековагнеровцев. Близкое стрелковое сражение, гранатометы, пулеметы, поддержка артиллерии, танка. Если не могут, "вскрывают" линию огня нашу. Затем работает танк с закрытых позиций и работает миномет. Дальше так продавливается, продавливается массой”, — рассказывает командир подразделения десантников Анатолий.

Наши бойцы до сих пор выбивают орков из кварталов города. Позиции, на которых пытается закрепиться враг — под нашим огневым поражением. “Бои идут в окрестностях. Очень много пехоты противника”, – констатируют бойцы.

Сейчас основные бои на этом направлении перекинулись к югу от Бахмута – главного города этого участка фронта. Малыми группами рашисты пытаются прорываться в его кварталы. Район Забахмутки – самое горячее место, где идут бои. Враждебная тактика на этом участке неизменна – идти на штурм волнами. Когда первая падает от выстрелов ВСУ, сразу появляется следующая. Тысячи тел русских солдат так и лежат на полях. "Они своих раненых не эвакуируют, лежат, замерзают там", — рассказывает Анатолий.

Продвижение русских со стороны Соледара действительно может ударить по восточному флангу обороны Бахмута и подсунуть линию фронта в город, говорят армейцы. Но ВСУ здесь настолько укреплены, что новые атаки россиян будут стоить им тысячных потерь, это уже доказали армейцы.

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