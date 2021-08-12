Тысячи военных, истребители и арт-салют: как в Киеве готовятся к военному параду

Тысячи военных, истребители и арт-салют: как в Киеве готовятся к военному параду

Репетицию военного парада в честь 30-летия Независимости проводят на взлетной полосе завода "Антонов".

Тысячи военных, театральное действо и арт-салют: в столице активно готовятся к военному параду в честь 30-летия Независимости. Уже несколько дней над Киевом летают истребители и военные транспортные самолеты, а на взлетной полосе завода "Антонов" сотни военных оттачивают строевой шаг.

Об этом говорится 12 августа в сюжете ТСН.19:30.

Сначала почетный караул несет украинский флаг, далее следуют пешие расчеты. Здесь не только действующие военные — идут курсанты, ветераны российско-украинской войны, полицейские и спасатели.

Первокурсница Соломия — одна из участниц парада.

Рассказывает: тренироваться начали еще в начале лета. Сегодня девушка в берцах, и на опережение отвечает, какая обувь будет на параде. Поскольку недавно именно из-за неудобства туфель на каблуках для женщин-армейцев в парламенте возник скандал.

"Та обувь, которую нам представили — удобнее берцев. В берцах нога не дышит, а там кожа, каблук невысокий", — отмечает она.

Новости Украины: истребители в небе и сотни военных - как Киев готовится к параду

Вместе с украинскими силовиками, говорят в Минобороны, в этом году на параде будут идти и военные стран-партнеров. Также будет техника НАТО — авиация и бронеавтомобили. И конечно же новинки нашего Оборонпрома.

"358 единиц техники примет участие в прохождении. Среди них: "Козак-2", модернизированные танки, современные ракетные комплексы", — рассказывает командующий парадом Александр Сырский.

Когда тренировки на земле подходит к концу, начинается репетиция в небе. Над Киевом пролетают вертолеты, истребители, военные самолеты, а завершает пролет самый большой в мире транспортник "Мрия".

Военные утверждают: одновременно с сушей Крещатике парад продлится в Одессе на море и в Киеве на Днепре.

Чем это празднование будет отличаться от предыдущих? Подробностей организации армейцы сегодня не раскрывают, единственное, что говорят в командовании — не будут ездить по Крещатику для поздравлений.

А еще в этом году во время парада не будет выступлений артистов. Хотя и без шоу, говорит режиссер, не обойдется.

"Будет официальная часть парада, и в какой-то момент будет театрализованная часть парада. Это будет на Институтской", — сообщил главный режиссер парада Андрей Нестеренко.

Уже следующие репетиции армейцы и силовики проведут в парадной форме, а накануне Дня Независимости прогоны вероятно традиционно устроят и на самом Крещатике.

Напомним, что над Киевом сегодня снова кружили истребители.

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