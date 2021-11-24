Тюнингованная коврами и со спойлером-скамейкой на багажнике: во Львове заметили необычный автомобиль

Паркует авто владелец тоже только на ковре.

Во Львове 30-летний блоггер Тарас Иващишин свой автомобиль обил коврами, которые собирал в деревне у деда и соседей. А все для того, чтобы поднять настроение прохожим и водителям. "Жигули" уже стали легендой города. Автомобиль фотографируют и местные, и туристы и даже напрашиваются на экскурсию на этой машине.

О том, как реагирует полиция на такой тюнинг – 24 ноября идет речь в сюжете ТСН.19:30.

Мужчина рассказал, что машину купил за 400 долларов, а тюнинг — бесплатный, потому что сделан собственноручно. Паркует автомобиль он тоже только на ковре. Кроме того, на багажнике вмонтирована скамейка-спойлер.

Новости Львова: блоггер обил коврами свой автомобиль, чтобы поднять настроение прохожим и водителям

Иногда Тарас еще и сам наряжается в ковер.

В машине тепло, кроме печки, греет обивка. Автомобилисты ей уступают дорогу, а вот полиция иногда останавливает.

Тарас говорит, что ковровым тюнингом хотел поднимать настроение львовянам и радуется, что это удалось.

Напомним:

70-летний нежинский пенсионер Николай Тараканов собрал роскошный кабриолет по собственным чертежам, детали для него – из подручных материалов. Вместо фар – комнатные светильники, капот – из каркаса старого холодильника. И эта машина – как конструктор. Корпус от одного авто, двигатель – от другого.

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