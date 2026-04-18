Тюрьма или штрафы до 170 тысяч: в Украине готовят радикальное усиление ответственности за незаконный выезд за границу

В парламенте готовят законопроект, которым усилят уголовную ответственность за незаконное пребывание за границей

В Украине планируется ужесточить ответственность за выезд и пребывание за границей военнообязанных граждан. Об этом отмечают эксперты, ссылаясь на правительственный законопроект №13673 о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины.

Упомянутый законопроект находится в парламенте с августа 2025 года, а с февраля 2026 года он включен в повестку дня. Как отмечается на сайте Верховной Рады, документ находит на стадии «предоставлен на ознакомление».

По мнению юристов, документ предусматривает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение государственной границы и выезд с целью уклонения от мобилизации. А также перевод ряда нарушений из административной плоскости в криминальную.

Законопроект №13673 на сайте Верховной Рады

Ехали в Европу временно, а остались на годы

Интересно, что о документе в парламенте начали говорить в социальных сетях после встречи президент Украины и канцлера Германии, где эта тема поднималась.

Комментируя вопрос о возвращении мужчин из-за границы, президент Зеленский намекнул, что есть молодые люди мобилизационного возраста, которые уехали за границу, и поехали туда временно.

«Но оказалось, что на годы они уехали, многие из них уехали в нарушение украинского законодательства», — отметил Зеленский.

По его словам, соответствующие службы Украины и Германии должны заниматься вопросом возвращения украинских мужчин мобилизационного возраста, выехавших за границу, нарушая украинское законодательство.

«Ответственность должен нести каждый человек, являющийся гражданином Украины, имеющий силы для этого, конституционный долг и мобилизационный возраст. А есть другие молодые люди, которые уехали, не мобилизационного возраста, они имеют на это право», — подытожил президент.

Как объясняют необходимость принятия законопроекта

Следует отметить, что это правительственный законопроект. В пояснительной записке к нему министр внутренних дел Игорь Клименко отмечает, что военнообязанные (призывники, резервисты) за незаконное пересечение госграницы Украины могут быть привлечены только к административной ответственности, предусмотренной статьей 204-1 КУоАП. Однако это не оказывает должного карательного и превентивного влияния, поскольку количество таких пересечений только увеличивается.

«Если в 2021 году пограничниками зафиксировано чуть больше 3 тыс. незаконных пересечений государственной границы Украины, то в 2022 году таких правонарушений стало более чем вдвое, в 2023 году их почти 10 тыс., в 2024 году их более 20 тыс., а в первом квартале текущего года (2025 год) задержано почти 4 678 военнообязанных лиц (призывников, резервистов), что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года (4539 человек)», — говорится в пояснительной записке к законопроекту министра МВД Украины.

Анализ адвоката: криминализация и смягчение админнаказаний

По мнению адвоката Тамилы Алексик, указанный законопроект усиливает уголовную ответственность за совершение правонарушений, связанных с незаконным пересечением госграницы, совершенных в условиях военного или чрезвычайного положения, и смягчает административную ответственность за совершение таких деяний.

«При этом уголовно наказуемыми такие деяния будут в случае их совершения в условиях военного или чрезвычайного положения. Кроме использования поддельного документа, потому что за это уголовная ответственность предусмотрена независимо от того действовало ли на момент правонарушения военное или чрезвычайное положение. В других случаях такие действия будут административно наказуемы», — объясняет Тамила Алексик.

Изменения в КУоАП по поддельным паспортам

По словам адвоката, документом предлагается внести изменения в ст. 204-1 КУоАП. Изменения предусматривают исключение административной ответственности за пересечение государственной границы с поддельным паспортом и направлены на смягчение административного наказания.

«Если раньше наказание за это предусматривало штраф от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения, то после изменений остается только штраф», — объясняет адвокат.

Наказание за незаконное перенаправление и пересечение границы

Одновременно законопроектом предлагается внести изменения в абзац первый ч. 3 ст. 332-2 УК Украины — за незаконное перенаправление лиц через государственную границу в условиях военного или чрезвычайного положения.

«Если законопроект примут, за это правонарушение будет предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества. И да, это будет считаться тяжким преступлением», — отмечает Тамила Алексик.

Эту же статью предлагается дополнить ч. 4, в соответствии с которой уголовная ответственность будет наступать за пересечение или попытку пересечения госграницы Украины в условиях военного или чрезвычайного положения любым способом вне пунктов пропуска или в пунктах пропуска через госграницу Украины без соответствующих документов, или с использованием поддельного документа или без разрешения соответствующих органов.

«За эти правонарушения предлагается ввести ответственность в виде штрафа от 7 до 10 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (119 000 — 170 000 грн) или лишения свободы на срок до трех лет», — объясняет адвокат.

Условия освобождения от ответственности и сроки давности

Тамила Алексик добавляет, что проект Закона предусматривает освобождение от уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 332-2 УК Украины.

«Освобождение от уголовной ответственности возможно при условии, если лицо в течение 3-х месяцев с момента совершения уголовного правонарушения вернулось на территорию Украины и к моменту вручения сообщения о подозрении заявило о случившемся правоохранительному органу», — говорит адвокат.

Следует отметить, что действия по ч. 4 ст. 332-2 УК Украины является нетяжким преступлением, за которое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в течение 5 лет со дня совершения уголовного правонарушения.

Специальная ответственность для призывников и резервистов

Адвокат отмечает, что изменения будут касаться не только всех нарушителей правил пересечения государственной границы, но и отдельно такой категории населения, как призывники, военнообязанные и резервисты, которые находятся за границей.

«Проект закона предусматривает дополнение Уголовного кодекса ст. 337-1 УК Украины, которая будет предусматривать уголовную ответственность за нарушение призывниками, военнообязанными или резервистами срока пребывания за пределами территории Украины — в виде штрафа от 2 до 3 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 000 до 51 000 грн) или лишения свободы от 3 до 5 лет» — отмечает специалист.

Это касается и лиц, выехавших за пределы Украины на 30 или 60 дней в соответствии с Правилами пересечения госграницы и оставшимися сверх установленных сроков за пределами территории Украины.

Условия освобождения от наказания и заочные суды

Законопроектом предусматривается, что лица освобождаются от уголовной ответственности, если в течение одного месяца с момента завершения установленного срока вернулись на территорию Украины. Также в документе есть примечание, что это деяние не является уголовно наказуемым, если лицо нарушило сроки пребывания за пределами Украины после прекращения или отмены военного положения», — объясняет адвокат.

Тамила Алексик отмечает, что согласно законопроекту предусмотрено осуществление специального досудебного расследования (in absentia) по ст. 332 и ст. 337-1 УК Украины.

«То есть оно может производиться без физического присутствия подозреваемого. По-моему, законопроект содержит существенный пробел — он не определяет орган, который будет осуществлять досудебное расследование по ч. 4 ст. 332 и ст. 337-1, которым предлагается дополнить Уголовный кодекс Украины», — заключает адвокат.

Что говорят о законопроекте в парламенте?

Пока неизвестно, когда будут рассматривать законопроект №13673. Народные избранники из оборонного комитета парламента, с которыми пообщался ТСН.ua, говорят, что данный законопроект — это правительственная инициатива и они его досконально не изучали и не рассматривали.

Кстати, в пояснительной записке к документу указано, что проект закона не требует проведения публичных консультаций с общественностью, в связи с чем не выносился на общественное обсуждение.

ТСН.ua поинтересовался перспективами принятия законопроекта №13673 в Комитете парламента по вопросам правоохранительной деятельности: действительно ли он направлен на усиление ответственности уехавших за границу украинцев, но представители комитета не ответили нам на поставленные вопросы.