"У 14-летнего мальчика до сих пор болит": в Одесской области проверяют, не военкомы ли избили ребенка

Полиция устанавливает, кто поиздевался над ребенком, который шел по центральной дороге села.

Стали известны новые подробности похищения 14-летнего подростка мужчинами в военной форме в селе Приозерное Одещины.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua руководитель отдела соцзащиты населения Суворовского сельського совета Оксана Терзи, мальчик, несмотря на то, что уже прошло несколько дней со дня инцидента, до сих пор испытывает физическую боль от ударов, нанесенных ему вооруженными мужчинами в военной форме.

"Пока идет следствие, которое ищет виновных. Состояние мальчика нестабильное, он до сих пор чувствует боль. Ребенок проходит судебно-медицинскую экспертизу, с ним работает психолог. Все, что нужно от нас — мы это делаем", — рассказала нам Оксана Терзи.

По ее словам, ребенок является сиротой. "За ним ухаживает бабушка, которая является его опекуном", – говорит Оксана Терзи.

К этому она добавляет, что пока неизвестно, работниками какой из структур были эти мужчины в военной форме и с рисунком челюстей на балаклавах. Единственное, что известно так это то, что узнав его возраст – отпустили в 7 километрах от села.

Кроме того, по данным Оксаны Терзи, похитители ребенка были вооружены автоматами.

В свою очередь, представитель полиции Одесской области Любовь Гордиевская подтвердила, что правоохранители открыли уголовное производство по статье "Незаконное лишение свободы или похищение человека". В случае доказанности вины фигурантам грозит до 3 лет тюрьмы.

На вопрос о том, работниками какой структуры были похитители, в полиции Одесской области нам ответили, что не комментируют этого.

В свою очередь, в соцсетях комментаторы предположили, что это могли быть работники ТЦК, которые всерьез ошиблись в возрасте парня, приняв его за совершеннолетнего.

В то же время Одесский областной ТЦК и СП так ответил на обвинения: "О ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка. Все обстоятельства происшествия тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, расследование правонарушения по части 1 статьи 146 УК Украины, сведения о котором внесены в ЕРДР".

Что известно о задержании подростка

В тот день мальчик по центральной улице Приозерного шел к своей девушке. Рядом с ним остановился белый микроавтобус. Оттуда выбежали трое худых военных с автоматами и заломили ему руки. На головах похитителей были балаклавы с нарисованными белыми челюстями. Паренек видел только глаза мужчин. А за рулем сидел водитель.

После того, как в машине узнали его возраст, высадили при въезде в другое село. Подросток возвращался домой пешком 5-7 км.

Также известно, что подростка воспитывает только бабушка.

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