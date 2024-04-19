У 18-летней девушки из Донецкой области начались роды в эвакуационном поезде: как все закончилось

У 18-летней жительницы Донецкой области во время эвакуации внезапно начались роды. Девушка ехала в Ровенскую область и везла с собой двух кошек.

О том, как все прошло — в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

18-летняя Кристина из Донетчины оказалась на Кировоградщине случайно, когда направлялась на эвакуационном поезде на Ривненщину. Но в дороге поняла — пришло время рожать. Проводница Елена говорит, что такое известие ее ошеломило.

"Она говорит: у меня начались схватки. За это время, сколько я работаю, у меня такого еще не было", — говорит проводница Елена Короленко.

Беременная Кристина с любимым Александром решили эвакуироваться из Донецкой области из-за постоянных российских обстрелов. Решили ехать в Ровенскую область. Александр отправился первым, чтобы узнать, примут ли, и где Кристина сможет родить.

Кристина и младенец

"Ко мне подошел парень молодой. И спросил разрешения, что у него беременная жена, сказали, что примем", — говорит директор санатория Богдан Левшенюк.

Роды прогнозировали после 25 апреля. Поэтому Кристина собралась в дорогу. Какие-то вещи уже перевез будущий папа, другие выслали по почте. Девушка села в эвакуационный поезд с небольшой сумкой и двумя котами. Но вдруг, говорит, начал болеть живот.

"Я не понимала и не хотела до последнего верить, что это схватки, что роды. Все же в поезде, страшно было", — говорит роженица Кристина Безручко.

Потом терпела, потому что переживала за котов. Но когда схватки стали более частыми, все же сообщила проводнице, что вот-вот на одного пассажира может стать больше.

"С ней ехало два котика, она волновалась, что если ее заберут в больницу, что будет с котиками, ну мы ее успокоили", — говорит Елена Короленко.

Проводница пообещала присмотреть за котами. А Кристине железнодорожники вызвали скорую на ближайшую станцию в Александрии, на Кировоградщине. Говорят, так долго дорога еще никогда не тянулась. Кристину успели доставить в медучреждение.

"Родила здорового, доношенного мальчика, роды прошли абсолютно нормально, мама, несмотря на ее молодой возраст, была готова к родам, она много читала о родах", — говорит руководитель акушерского отделения Валентина Авраменко.

Первенца влюбленные планируют назвать Гордей. Котов же передали Александру. Он говорит — пушистики очень перенервничали из-за такого одинокого путешествия.

Александр – отец младенца

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Напомним, что в Харьковской области объявили принудительную эвакуацию из ряда населенных пунктов.

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