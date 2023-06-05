У Байдена есть четыре принципа по войне в Украине: журналист WP рассказал, как в США принимают решения

В Белом доме есть свои принципы принятия решений по войне России против Украины.

Известный журналист The Washington Post Дэвид Игнатиус рассказал, как в США принимают решение о помощи Украине в войне против российских оккупантов. Он отметил, что президент Байден пользуется четырьмя принципами.

Об этом он сказал в интервью ТСН.

"Да, в Белом доме продолжается внутренняя дискуссия о каждом аспекте политики в отношении Украины. Мне рассказывали, что у президента Байдена есть три базовых тезиса, которые он подчеркивает на каждой встрече, которые проводит. Первое. Мы хотим помочь Украине дать отпор незаконному вторжению России, в отношении которого Соединенные Штаты выступают категорически против. Мы хотим дать Украине все, что можем, чтобы помочь противостоять вторжению", - сказал Байден.

По данным Игнатиуса, Байден в определенные моменты может хотеть переговоров между Украиной и Россией. Также целью Белого дома является то, чтобы не допустить войны между Россией и НАТО.

Интересы Украины и США не тождественны - эксклюзивное интервью ТСН с Дэвидом Игнатиусом

"Второе. Мы хотим, чтобы НАТО оставалось сильным. Поэтому нам надо быть уверенными, что Россия не нападет ни на одну другую страну в регионе. Соединенные Штаты - часть этого Альянса. И третье - мы не хотим прямого столкновения с Россией, мы не хотим Третьей мировой войны. Думаю, что этими тремя принципами руководствовался президент Байден. Есть и четвертый, который заключается в том, что он хочет урегулирования путем переговоров в определенный момент. Поэтому я думаю, что каждое решение, которое Белый дом принимает по Украине, проходит через эти фильтры - тот набор вопросов, которые ставит президент Байден", - сказал американский журналист.

Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Китай может стать посредником в переговорах между РФ и Украиной по поводу войны, если Пекин заставит Кремль вывести войска с оккупированных территорий.

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