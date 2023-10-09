У Буданова разоблачили план российских пропагандистов по продаже западного оружия террористам ХАМАС

В 2020 году российский МИД кичился высокими гостями из “Исламского джихада” — еще одной палестинской группировкой.

По меньшей мере, частично к атаке на Израиль причастна и Россия. Один из признаков террористов – это их показательная публичность. Так что с первого дня войны они поспешили продемонстрировать свою силу.

Об этом говорится в эксклюзивном выпуске новостей от TSN.UA со ссылкой на материалы Reuters и WSJ.

"Вот здесь обозреватели и заметили в их руках российские новейшие ПТРК "Корнет". Подсобить в подготовке нападения на Израиль те могли на многочисленных встречах", — сообщают журналисты.

В 2020 году российский МИД кичился высокими гостями из “Исламского джихада” — еще одной палестинской группировкой. Озадачивает и то, что атака началась в день рождения кремлевского диктатора Путина. Возможное изменение вектора западной помощи из Украины на Израиль стало бы лучшим подарком для Путина.

Палестинские боевики продемонстрировали, как подвели израильский бронированный автомобиль с помощью российской противотанковой ракеты "Корнет" Фото: Скрин видео пропагандистского канала

Пока российская пропаганда попытается обвинить Украину в поддержке ХАМАСа. Но этот план уже уличили у Буданова.

"Уши" Москвы

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что российская игра уже передала террористам ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах ЕС.

Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в продаже западного оружия для террористов на регулярной основе", — заявили в ГУР.

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Напомним, по заявлению премьера Израиля, страна сменит регион, когда отомстит за разрушительное нападение ХАМАС и восстановит пострадавший район.

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