“У церкви в Буче мы похоронили 56 человек”: волонтер рассказал, как россияне зверски убивали детей

Волонтер, гражданин Казахстана Константин Гудаускас спасал людей из оккупированной Бучи. Он рассказал о зверствах россиян, которые убивали там детей и взрослых.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA он вспомнил события марта 2022 года.

По его словам, тогда уже были теплые дни, припекало солнце. И оставшиеся в городе животные начали есть людей, которых убили россияне. Каждый раз, когда волонтер проезжал блокпосты, он обращался к оккупантам с просьбой похоронить людей. Россияне сначала отказывали, а потом сказали, где их можно хоронить, однако на кладбища не пускали.

“Тогда в Буче были ребята, которые на грузовике каждый день собирали тела людей и привозили их в церковь, где потом весь мир узнал о тех страшных событиях и убийствах. Я 12 марта записал первое видео возле церкви в Буче, где мы похоронили 56 человек. Я до сих пор засыпаю в три-четыре часа утра. Я не могу... Этого нельзя делать. Там не только взрослые люди были, были дети. Я не знаю, что эти дети могли сделать этим нелюдям, когда они их убивали. И я сейчас понимаю, что они просто убивали украинцев", – рассказал Константин Гудаускас.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео РОССИЯНЕ ЕЖЕДНЕВНО НАСИЛОВАЛИ ДЕВОЧКУ, МАТЬ КОТОРОЙ УБИЛИ! Эти зверства шокируют! | Гудаускас

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