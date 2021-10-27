"У человека жизнь ломается": отец 16-летнего водителя из Харькова не верит, что за рулем "Инфинити" сидел сын

"У человека жизнь ломается": отец 16-летнего водителя из Харькова не верит, что за рулем "Инфинити" сидел сын

Дети погибшего Игоря Носова возмущены.

Трое пострадавших из-за большой аварии в Харькове до сих пор в больнице, однако, угрозы их жизни нет. Троща произошла вчера поздно вечером: на перекрестке "Инфинити" несся на красный свет и столкнулся с другим авто. Удар был такой силы, что от машин остались сами запчасти. Водитель "Шевроле" погиб на месте.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Жуткое столкновение запечатлели камеры наблюдения. На кадрах видно, как водитель «Инфинити» пытается проскочить оживленный перекресток. Но не успевает и таранит другой автомобиль. Полиция уже установила, что он уезжал на запрещенный сигнал светофора. Удар был такой силы, что автомобили несколько раз опрокинулись, а «Шевроле» улетело за сотню метров. Обе машины превратились в сплошной металлолом. Обломки от них разлетелись на десятки метров, а оторванное колесо задело припаркованный на проспекте внедорожник.

"Водители и пассажиры отсутствовали, там только механические повреждения железа", — констатируют в полиции.

Водитель авто, который протаранил элитную легковушку, погиб мгновенно. Кроме него, в салоне не было никого. А вот водитель "Инфинити" не пострадал. В отличие от трех его пассажиров.

«У одного лицо окровавленное, без сознания, того, что грузили. Второй вообще лежал на животе, он поначалу не шевелился. Впоследствии стал подавать признаки жизни. А девушка была в шоке. Она все время плакала», – рассказывает свидетель.

Пострадавших – 16-летнюю девушку и двоих 19-летних ребят сразу же забрали в реанимацию.

ДТП в Харькове: трое пострадавших до сих пор находятся в больнице - угрозы их жизни нет

«Юноша 19 лет – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение гол мозга. Девушка 16 лет – закрытый перелом левого бедра, ушибы мягких тканей головы и туловища. Третий пассажир – тоже закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленные раны головы, шеи, закрытый перелом ключицы слева», — рассказывают в больнице.

Водителя "Инфинити" задержали копы. Оказалось, он вообще не имел права садиться за руль, ведь ему всего шестнадцать. Его отец не на камеру говорит, что не уверен, что машину вел сын. Но на вопрос отвечать не собирается. «Займитесь чем-нибудь более интересным. А то, что у человека жизнь ломается, это уже не интересно. Всего наилучшего. До свидания», – говорит отец водителя Михаил.

Дети погибшего Игоря Носова возмущены. «На спидометре «Инфинити» стрелка скорости на 180. Это видели свидетели», – говорит сын погибшего водителя «Шевроле» Артем Носов.

Его отец был опытным и бдительным водителем, уверяет Артем. «У него и штрафов не было. Да и редко ездил, машина была такая, если захотеть улетать, не тот аппарат. Дома оставлен свет, был включен. Ненадолго куда-то ехал, я понимаю так», – добавляет мужчина.

58-летний Игорь Носов – военный в отставке. Все свободное время отдавало трем внучкам, его дочь Анастасия вспоминает последнюю с ним встречу. «Позавчера мой отец приходил. Съел мой борщ. Печеночный паштет. И он спешил, снова спешил. Я его даже не обняла. Если бы знала», – говорит девушка.

16-летнего водителя «Инфинити» ныне в изоляторе временного содержания.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку