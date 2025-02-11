У "Дії" будут новые услуги: Федоров рассказал подробности

Михаил Федоров анонсировал новые услуги, которые уже скоро можно будет получить в приложении "Действие". Что об этом известно?

Приложение "Дія" празднует 5 годовщину. Благодаря этому Украина со 102 места перескочила на 5 в мировом рейтинге по уровню развития цифровых госуслуг.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Гущик.

Как появилась "Дія"

2020 год - презентация неизвестного на тот момент приложения, его слоганов «меньше очередей, больше жизни» и человек в центре внимания. И названия - составлено из двух слов: "Государство и Я". Все это называют цифровой революцией. Но верят в нее не все. Кто-то волнуется за слив данных. А кому-то не удается скачать приложение.

"Дію" надо было понять украинцам всех возрастов. А еще переосмыслить учреждениям, которые невозможно было представить без бумажной бюрократии.

"Мы начинали с глобального сопротивления, когда государственные органы и институты не верили в создание государства, как сервиса. И трудно было запустить электронный паспорт и водительское удостоверение. Это были главные победы", - говорит вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Михаил Федоров / Фото: Associated Press

"Дія" взрослеет и начинает получать новые документы: загранпаспорт, ID-карту, идентификационный код, ковид-сертификаты или студенческий билет. Авторитет растет еще больше, когда Минцифры запускает портал "ДІЯ", на котором уже можно получить услуги, такие как открытие ФЛП или "е-Малятко".

"Дія" во время полномасштабной войны

С начала полномасштабного вторжения, когда пепперовые документы у многих остаются в оккупированных домах – ценность цифровых растет в разы. Статус переселенца "Дія" регистрирует онлайн. С "Едокументом" украинцы проезжают блокпосты и пересекают украинскую границу. "Дію" несколько раз пытались сломать иностранные хакеры. А в прошлом году бессознательно атаковали и сами украинцы – когда при отборе на Евровидение направили 19 миллионов запросов в минуту.

Какие услуги доступны в "Дії"

"У нас 22 миллиона пользователей в "Дії": уже 70% всех смартфонов имеют установленную "Дію". И мы недавно проводили исследование, что 50-60% украинцев пользуются электронными услугами и «Дія» является наиболее популярной платформой в получении государственных услуг", - говорит Михаил Федоров.

Сейчас в "Дії" доступны 28 документов, более 30 сервисов и еще более 130 услуг. Через нее украинцы могут донатить, сообщать позиции врага, голосовать за кандидатов на Евровидение, делать предложения любимым, а с недавних пор даже жениться через клик в смартфоне.

Десятки международных наград и звание "Лучшая инновация 2024" по версии журнала TIME. Теперь украинцы помогают создать что-то вроде "Дії" одновременно нескольким другим странам.

Какие обновления будут у "Дії"

Искусственный интеллект во всех услугах и проектах "Дії" - это новая стратегия Минцифры, которую министр Федоров презентует прямо на открытии хаба, который отныне будет управлять "ЕЙ-АЙ" на официальном уровне. И разработкой этого решения уже занимаются десятки топ-менеджеров, которые работают с ИИ и используют его в своих компаниях.

"Мы планируем запустить сервис, которому можно будет задать вопрос и он будет как помощник определенный. Или например пожаловаться на любую услугой голосом. Мы стараемся сделать все, чтобы вы не сталкивались с государством офлайн, но если будет такое - чтобы вы могли об этом оповестить голосового помощника и он будет конвертировать эту проблему в текст, понимать какого министерства это ответственность и на государственный борт выносить проблему этой сферы", - говорит Михаил Федоров.

У "Действия" будут новые услуги / Фото: www.facebook.com/diia.gov.ua (Дія)

А еще в этом году Минцифры планирует запустить "Еконсул" – через который украинцы за рубежом смогут получить наиболее нужные услуги. Сервис для водителей, где можно будет заменить техпаспорт или сдать на права оффлайн. Деталей — министр пока не разглашает, но уверяет к 6-й годовщине "Дії" будет чем похвастаться.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЕВРОПЕ ТАКОЕ И НЕ СНИЛОСЬ! "ДЕЙСТВИЕ" анонсировало ОБНОВЛЕНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ КАЖДОГО!

Читайте также: