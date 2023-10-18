У громад хотят забрать военные налоги: что известно о проекте, провалившем голосование в Раде

Для принятия проекта в Раде не хватило трех голосов.

Во вторник, 17 октября, Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №10037, которым предусмотрено изъятие из местных бюджетов средств от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из военных.

Что предполагает законопроект, почему нардепы не смогли за него проголосовать и что о нем думают громады – читайте в материале ТСН.ua.

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Что такое НДФЛ

По открытой информации, НДФЛ – налог на доходы физических лиц, уплачиваемый работодателем. Речь идет о 18% от зарплаты каждого официально наемного работника. Сначала налог попадает в государственный бюджет, там перераспределяется и частично возвращается в громаду, где его уплатили. В 2022-2023 годах в Украине возросло количество военнослужащих и их зарплаты, что в свою очередь привело к увеличению бюджетов громад, где расположены воинские части. Таким образом, городские бюджеты наполнены средствами больше, чем до войны. По данным правительства, на сентябрь 2023 года местные органы самоуправления по Украине имеют накопления в размере более 200 миллиардов гривен.

Согласно госбюджету 2024 года, перераспределение НДФЛ из местных бюджетов в государственный учтен в законе.

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Сколько голосов не хватило для поддержки проекта

Народный депутат Ярослав Железняк на своей странице в телеграмм-канале сообщил, что для того чтобы этот законопроект приняли, не хватило всего 3 голоса. Было необходимо не менее 226 голосов, а проголосовали 223 нардепа. Соответственно, законопроект был направлен на повторное второе чтение.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев отреагировал на провальное голосование и написал: "К сожалению, парламент не поддержал перераспределение военного НДФЛ. Парламентарии решили, что брусчатка и стадионы важнее дронов и оружия для армии. Политиканство и популизм победили государство. ".

АГУ от имени громад поблагодарила депутатов, которые не поддержали проект

Ассоциация городов Украины от имени громад выразила благодарность народным депутатам Украины, не поддержавшим законопроект №10037. Соответствующее заявление появилось 17 октября на сайте АГУ.

"Ассоциация городов Украины от имени 1031 сельских, поселковых, городских громад благодарит народных депутатов, воздержавшихся от голосования за законопроект №10037, чем обеспечили возможность совместной борьбы военных подразделений и местного самоуправления против РФ, сохранили жизнь наших военнослужащих, которые будут получать необходимую помощь вовремя", – говорится в сообщении.

В АГУ заулкают на доработанные учесть их предложения об обязательном направлении громадами 70% "военного" НДФЛ в помощь защитникам.

"Это позволит военным подразделениям и дальше получать обеспечение из местных бюджетов быстро и доступно. Более того, поддержка поправки об определении в Кодексе прямого права местного самоуправления помогать военным подразделениям, позволит громадам финансировать развитие производства для ВПК", — считают в ведомстве.

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С какой целью создан проект

В пояснительной записке отмечается, что "одной из ключевых и приоритетных задач украинского государства и общества в настоящее время является завершение военных действий на территории Украины, одержание победы над врагом и восстановление государственных границ". Поэтому "этот законопроект разработан с целью обеспечения финансовым ресурсом поддержки обороноспособности государства, создания условий для развития оборонно-промышленного комплекса Украины с учетом объективных обстоятельств, вызванных военным положением".

Кабмин считает, что в этом заинтересованы государство, сектор безопасности и обороны, предприятия оборонно-промышленного комплекса, территориальные громады и население Украины, поэтому считают этот законопроект важным во время войны.

О какой сумме идет речь и куда планируют направить средства

Прогнозный объем доходов общего фонда государственного бюджета Украины в 2024 году от поступлений от местных бюджетов составит около 95,2 млрд. грн. По мнению правительства, это позволит, прежде всего, обеспечить финансами сектор безопасности и обороны. В Кабмине уверяют громады, что отсутствие налога компенсируют дотациями.

Как говорится в пояснительной записке законопроекта, полученные средства из "военного" НДФЛ планируют в такой пропорции и по следующим направлениям:

50 процентов – администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на осуществление мероприятий по закупке специальной техники и оборудования.

50 процентов – Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины на выполнение государственных целевых программ реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработки, освоения и внедрения новых технологий, наращивания имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, являющийся инициатором, уточнил, что часть из этих средств пойдет на "Армию дронов", а другая часть — на производство украинской военной техники и украинских боеприпасов.

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Что о законопроекте думают в громадах

Преимущественно громады не одобряют этот проект. Как они объясняют, в случае его принятия местные бюджеты не получат миллионы.

Городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что из-за перераспределения налога его город не получит в этом году около 650 миллионов гривен, а в 2024 — почти 3,4 миллиарда.

Как сообщили Суспільному в пресс-службе Черновицкого горсовета, из-за закона бюджет Черновцов потеряет около 700 миллионов.

"Если эти суммы заберут, будет сложно. Мы готовимся к зиме, и задолженность государства городу колоссальна. Только долги перед Теплокоммунэнерго составляют 260 миллионов гривен", — прокомментировал городской голова Черновцов Роман Кличук.

Однако есть и такие, которые не против закона № 10037. Городской голова Львова Андрей Садовый "готов поделиться с государством частью НДФЛ", однако он отмечает на прозрачности. Кроме того, он считает, что перерасчет военного НДФЛ в государственный бюджет вместо местного должен действовать только во время военного положения, после его отмены нужно вернуть "все на свои места".

Напомним, в Киеве разразился очередной скандал из-за тендера. Местные органы самоуправления планируют потратить на благоустройство озера более 10 миллионов человек.

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