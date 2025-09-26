У "Хаймарса" и "Мамули" родился детеныш: невероятная история боевых ослов ВСУ

"Хаймарс" / © ТСН

В Украине у ослов «Хаймарса» и «Мамули» родился детеныш.

«Хаймарс» помогал военным доставлять грузы на сложном участке фронта. Раненую «Мамулю» эвакуировали из Северска. Она стала первой ослицей в Украине, имеющей протез. Его изготовили аж в Австралии по индивидуальным меркам и через США доставили в село на Днепропетровщине.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ольги Павловской.

«Ей мы детей точно не планировали, но „Хаймарс“, который кричит на фоне, он решил иначе. Он как-то ночью проломил вольер и забежал к ней», — говорит Кира Алифонова, ветеринарный врач.

«Хаймарс» — настоящий боевой осел ВСУ. Он попал в войска в Донецкой области. Из села на линии фронта выехали почти все. Ослик-бездомный остался совсем один. Бойцы ему разработали специальную диету и взяли на службу. На участке фронта, где не могла проехать техника из-за постоянных обстрелов, он дважды в день доставлял грузы.

Демобилизоваться боевой осел не хотел. Впрочем, его удалось доставить сначала в Одессу в отдельные апартаменты у моря. А потом чудом спасли от обстрела — перевезя в Зеленую Рощу на Днепропетровщине.

В центре спасения животных из зоны боевых действий — специальная программа реабилитации для ветеранов.

«Мамуля» — единственная ослица в Украине, имеющая протез. Измученное и окровавленное животное из зоны боевых действий военные вывезли два года назад. В Северске под обстрелами она потеряла малыша и часть конечности.

Более шестисот перевязок и многочисленные операции. О ее истории узнали далеко за пределами Украины и решили заказать животному протез за свой счет.

С ее ноги на Днепропетровщине сняли слепок. Его отправили в Австралию, там по индивидуальным меркам сделали протез и отправили заказчикам в Соединенные штаты. А оттуда он попал к «Мамуле». С тех пор на протезе носилась с лошадьми на большие расстояния.

