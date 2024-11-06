У кого будут искать дрова?: всплыли новые подробности скандального закона

Скандал вокруг закона о "трех ветках", точнее "о дровах без документов" не утихает! Нардеп рассказал, к чему готовиться и к кому точно придут с проверками. Следует отметить, что новость об этой законодательной инициативе всколыхнула украинскую общественность и, как обычно, стала очередным поводом для волны мемов. Критикуют законопроект и юристы. Они уверяют, что документ нуждается в доработке – штрафы заоблачные, конкретики нет, а о переходных положениях вообще забыли.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Закон о "трех ветках"

Громкая реакция общества на закон "о трех ветках", как его уже окрестили в народе, не утихает. В сети появляются все новые и новые мемчики и комментарии.

В Сети шутят, что теперь работники Государственного бюро расследований будут приходить с обысками к бабушкам и дедушкам, которые запаслись древесиной на зиму.

А вот что говорят одесситы об этом законе. Журналисты "Думской" поинтересовались у людей, что они думают о штрафах и реальном сроке за решеткой за хранение дров без чеков.

Напомню, что украинцы хотят штрафовать на десятки тысяч гривен и даже назначать срок заключения за хранение дров без документов. Соответствующий законопроект №9665 10 октября поддержала Верховная Рада и передала на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Следовательно, украинцы могут получить от 5 до 7 лет лишения свободы за хранение дров без документов. Или штраф в размере от 34 тысяч гривен. Причем наказание предусмотрено даже за небольшое количество древесины от 1 кубического метра. Пока документ еще ожидает подписи президента Украины, но он уже вызвал немалую обеспокоенность среди населения, особенно среди жителей сельской местности, где дрова используются для обогрева жилья.

Украинцев хотят штрафовать на десятки тысяч гривен и даже назначать срок заключения за хранение дров без документов

Кого будут проверять?

Однако закон №9665, усиливающий ответственность за хранение дров без документов, угрожает только рубящим и крадущим дрова в больших объемах. В то же время никаких проверок рядовых граждан не будет. По крайней мере, так утверждает народный депутат Юрий Камельчук в эфире Новости.LIVE.

Он заверил, что проверок простого населения относительно количества дров для отопления собственных помещений не будет.

Штрафы и тюрьма

Законопроект "о дровах" имеет целью предотвратить незаконную вырубку и продажу древесины в Украине. Он предусматривает усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении. Также приближает украинское законодательство к законодательству Европейского Союза, отмечают инициаторы документа. Однако штрафовать граждан предлагается даже за небольшие объемы древесины – от 1 куб. м. Если дров будет меньше чем на 30 000 гривен, то законом предусматривается админответственность, то есть штрафы. Однако если окажется, что вы злостный правонарушитель, то документом предусмотрена даже уголовная ответственность.

Камельчук также подчеркнул, что противники законопроекта пытаются очернить всех инициаторов, которые борются с черными лесниками и наживающимися на рубке леса коррупционерами. Однако пока не понятно, как правоохранители будут устанавливать, а когда люди заготавливали дрова — в этом году, в прошлом, или, возможно, и вообще несколько лет назад? А суммы штрафов – просто заоблачные.

Штрафы на десятки тысяч гривен или заключение за хранение дров без документов / Фото: ТСН.ua

Почему критикуют законопроект?

В Сети много критикуют законопроект, в том числе юристы. Мол, ужесточение ответственности за вырубку деревьев и незаконное хранение дров может иметь негативные последствия для жителей деревень, для которых дрова – основной вид топлива зимой. Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua рассказала, что с одной стороны – закон защищает растительный и животный мир. С другой стороны, закон действительно затрагивает интересы владельцев частных домохозяйств, для которых лес является распространенным, а иногда единственным источником отопления. Марина Бекало считает, что указанный закон должен содержать переходные положения. То есть период, за который граждане не привлекались бы к ответственности за сохранность дров на своих участках без подтверждающих документов. К примеру, до следующего зимнего сезона или дольше.

Какие документы на дрова нужно иметь

В подтверждение происхождения дров владелец домохозяйства должен иметь документ, подтверждающий закупку: онлайн заказ, накладная, договор, квитанция на оплату и т.д.

Кроме того, она напомнила, что ст. 30 Конституции Украины предусматривает запрет проникновения в жилье или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска без мотивированного решения суда. Следовательно, без соответствующего решения суда правоохранительные органы не могут проникнуть на территорию частного домохозяйства с обыском и осмотром с целью выявления незаконного хранения дров на зиму.

Что говорят в ОП?

В свою очередь, в ОП отметили, что срок, отведенный для ветирования закона, уже истек, поэтому президент Владимир Зеленский не подпишет закон №9665, усиливающий ответственность за хранение дров без документов. Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин в комментарии "ВВС Украина".

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины поддержала законопроект №9665 и передала его на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Речь идет о том, что граждане могут получить от 5 до 7 лет лишения свободы за хранение дров без документов.

В обществе разразился скандал из-за дрова. Более того, позже он получил продолжение.

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