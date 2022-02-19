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"У кого ключ от бомбоубежища?": ТСН.Тиждень проверил, как будут действовать города в экстренных ситуациях

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"У кого ключ от бомбоубежища?": ТСН.Тиждень проверил, как будут действовать города в экстренных ситуациях

pixabay.com

На этой неделе чиновники один за другим стали публиковать планы, как будут действовать городские службы и что делать гражданским.

Ситуация с ожиданием полномасштабного вторжения России в Украину на этой неделе добилась пика. Но до сих пор гражданскому населению не хватает информации, подготавливаемой местными властями для спасения горожан на случай экстренных ситуаций.

Вместе с киевлянкой Еленой журналисты направлялись по стрелкам, которые должны были вывезти жителей нескольких домов к надежному укрытию. Бомбоубежище в многоэтажке было построено еще во время холодной войны. Но что сейчас, когда большинство подвальных помещений переоборудованы под стаматологические кабинеты, парикмахерские и продуктовые магазины. «Естественно возник вопрос, а как же я должен туда попасть, если что… Никого, кто должен мне на этот вопрос ответить, я не нашла», — жалуется Елена.

Угроза военного вторжения должна подтолкнуть местные администрации к решению целого ряда задач: как проинформировать население о нападении, если нет связи, света и Интернета? Есть ли резервы воды и генераторы? Кто должен сформировать запас еды? И как избежать паники? "Конкретные мероприятия выполняются по указанию Министерства обороны", — говорят в Херсоне.

Населению не хватает информации, подготавливаемой местными властями для спасения горожан на случай экстренных ситуаций

Населению не хватает информации, подготавливаемой местными властями для спасения горожан на случай экстренных ситуаций

На этой неделе чиновники один за другим стали публиковать планы, как будут действовать городские службы и что делать гражданским. Впрочем, ТСН.Тиждень проверил, насколько чиновничьи планы на бумаге переводятся в реальную жизнь на трех направлениях — в Киеве, Харькове и Херсоне.

«Если город останется полностью без энергоснабжения, это будет чрезвычайная ситуация государственного уровня. И мы вынуждены будем проводить уже эвакуацию жителей нашего города», – утверждает руководитель департамента муниципальной безопасности столицы Роман Ткачук.

Как граждане должны понять, что в местных администрациях сделали все возможное, чтобы избежать мародерства, грабежей, дефицита продовольствия и закупоренных выездов из городов? И почему у людей так мало знаний о действиях государства и собственных шагах в момент, когда завыют сирены? Мы расскажем уже в это воскресенье в 19.30 только в ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.

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