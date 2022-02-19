"У кого ключ от бомбоубежища?": ТСН.Тиждень проверил, как будут действовать города в экстренных ситуациях

"У кого ключ от бомбоубежища?": ТСН.Тиждень проверил, как будут действовать города в экстренных ситуациях

На этой неделе чиновники один за другим стали публиковать планы, как будут действовать городские службы и что делать гражданским.

Ситуация с ожиданием полномасштабного вторжения России в Украину на этой неделе добилась пика. Но до сих пор гражданскому населению не хватает информации, подготавливаемой местными властями для спасения горожан на случай экстренных ситуаций.

Вместе с киевлянкой Еленой журналисты направлялись по стрелкам, которые должны были вывезти жителей нескольких домов к надежному укрытию. Бомбоубежище в многоэтажке было построено еще во время холодной войны. Но что сейчас, когда большинство подвальных помещений переоборудованы под стаматологические кабинеты, парикмахерские и продуктовые магазины. «Естественно возник вопрос, а как же я должен туда попасть, если что… Никого, кто должен мне на этот вопрос ответить, я не нашла», — жалуется Елена.

Угроза военного вторжения должна подтолкнуть местные администрации к решению целого ряда задач: как проинформировать население о нападении, если нет связи, света и Интернета? Есть ли резервы воды и генераторы? Кто должен сформировать запас еды? И как избежать паники? "Конкретные мероприятия выполняются по указанию Министерства обороны", — говорят в Херсоне.

Населению не хватает информации, подготавливаемой местными властями для спасения горожан на случай экстренных ситуаций

На этой неделе чиновники один за другим стали публиковать планы, как будут действовать городские службы и что делать гражданским. Впрочем, ТСН.Тиждень проверил, насколько чиновничьи планы на бумаге переводятся в реальную жизнь на трех направлениях — в Киеве, Харькове и Херсоне.

«Если город останется полностью без энергоснабжения, это будет чрезвычайная ситуация государственного уровня. И мы вынуждены будем проводить уже эвакуацию жителей нашего города», – утверждает руководитель департамента муниципальной безопасности столицы Роман Ткачук.

Как граждане должны понять, что в местных администрациях сделали все возможное, чтобы избежать мародерства, грабежей, дефицита продовольствия и закупоренных выездов из городов? И почему у людей так мало знаний о действиях государства и собственных шагах в момент, когда завыют сирены? Мы расскажем уже в это воскресенье в 19.30 только в ТСН.Тиждень с Аллой Мазур.

Читайте также:

Байден снова выступит с обращением по поводу ситуации вокруг Украины

Во время обстрелов на Донбассе тяжелое ранение получил украинский солдат

Эвакуация, сирены и очереди: какая сейчас ситуация на оккупированном Донбассе