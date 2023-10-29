"У кого первого закончатся люди": экс-командир из "Айдара" проанализировал потери России и Украины

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, бывший командир роты в батальоне "Айдар" (2014) Евгений Дикий рассказал, что Россия ведет против Украины изнурительную войну. Также он подчеркнул, что Россия теряет на фронте больше людей, однако у них есть мобилизационный резерв.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Фактически сейчас происходит соревнование, у кого первого закончатся люди. Вообще-то речь идет о ресурсах. Но пока что по "железу" и у нас, и у россиян запас прочности есть. А потому сейчас происходят соревнования, когда закончится главный ресурс - люди. И здесь в нашу пользу выступает то, что вражеские потери значительно больше наших. Я руководствуюсь не нашими данными, а напрямую с фронта. У меня есть много друзей, которые остаются воевать. Также есть данные независимых исследователей. Соотношение потерь можно подсчитать. Эти соотношения потерь такие: там, где мы наступаем 1:3, там, где защищаемся у них могут быть в 5 раз больше потери", - пояснил он.

Евгений Дикий подчеркнул, что у РФ большой мобилизационный резерв. В год они могут призывать до 700 тысяч россиян.

"Если брать абстрактно - это 7 миллионов. У них есть текущий набор - это 20 тысяч в месяц. Это те, кого они заманивают на контракт. Это и зэки, и те, кто отслужил срочную службу. Этого едва хватает, чтобы "залатать" потери. У них есть принудительная мобилизация. Впервые они набрали от 400 до 450 тысяч человек. Сейчас их пропускная способность - это 200-250 тысяч за раз. 11 сентября был подписан указ Шойгу о наборе 200 тысяч "мобиков". Они способны за раз набирать по 200 тысяч человек трижды в год", - считает военный аналитик.

Военный подчеркнул, что Украина все это время воюет меньшим количеством.

"На фронте к их цифре 420 тысяч мы еще и не приближались. Мы воюем значительно меньшим количеством", - рассказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Евгений Дикий о войне: Происходит состязание, у кого первого закончатся люди!

Напомним, россияне стянули на границу дополнительные ракеты С-300.

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