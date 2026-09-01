У кого вырастут пенсии, какими будут зарплаты и "взлетят" ли цены на продукты: чего ожидать в сентябре 2026 года

Экономисты дали прогноз на сентябрь

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Украинская экономика вступает в сентябрь под влиянием новых военных и сезонных факторов. Подробнее о них рассказали наши эксперты : член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский и эксперт по вопросам энергетики и топливного рынка Геннадий Рябцев.

Зарплаты в Украине в сентябре: чего ожидать

И Олег Пендзин, и Андрей Забловский считают: ожидать роста зарплат в сентябре не стоит. Напротив, Олег Пендзин не исключает, что заработки могут сократиться.

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«У бизнеса серьезные проблемы, экономическая ситуация в стране сложная из-за продолжающейся блокады черноморских портов, падения объемов экспорта, основные позиции — это агропродукция, руда, металл, — начал Олег Пендзин. — Из-за вражеских ударов приостановлена работа „Запорожстали“, горно-обогатительных комбинатов, уничтожены некоторые крупные торговые центры, склады продукции и так далее. В таких условиях трудно говорить о повышении зарплат наемных работников, под вопросом даже их сохранение на нынешнем уровне. Одна из крупных торговых сетей уже заявила об отмене премий для персонала, заморожено повышение зарплат, приостановлен набор новых сотрудников и программа добровольного медицинского страхования».

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Прогноз эксперта: средняя зарплата в сентябре, которую публикует Госслужба статистики, не превысит 32 000 грн. По последним данным Госстата, она составляет 32 783 грн (июнь). Олег Пендзин добавил, что, согласно июльскому инфляционному отчету Национального банка Украины, средняя зарплата в июле-августе будет колебаться от 33 300 до 34 200 тыс. грн. Однако, по его мнению, этот прогноз может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

Андрей Забловский считает не совсем верным ориентироваться на данные о средней зарплате, публикуемые Госстатистикой.

Государственная структура не учитывает зарплаты в компаниях с численностью сотрудников менее 10 человек, а также доходы индивидуальных предпринимателей, пояснил Андрей Забловский, а таких, по его оценкам, около трети работающих, или 3,5 млн человек. Более точным он считает среднюю зарплату по Украине, рассчитанную Пенсионным фондом (ПФУ). Ведь ПФУ для назначения пенсий рассчитывает среднюю зарплату на основании уплаченного единого социального взноса всеми работающими, в том числе индивидуальными предпринимателями. Последние данные ПФУ посредней зарплате — 28 169 грн.

«В сентябре рынок труда станет ещё более поляризованным, усилится разница в зарплатах между отраслями, — говорит Андрей Забловский. — Будут расти зарплаты на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, значительно снизятся в торговле, ритейле, сфере услуг, не изменятся в бюджетной сфере, за исключением учителей, зарплаты которых, как обещает правительство, вырастут ещё на 20%, до 20–25 тыс. грн. Считаю, что данные Госстатистики покажут рост зарплат на 3–5% или на 1000–1500 грн за счет работников образования и сферы ОПК».

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Пенсии в Украине: кому повысят в сентябре 2026 года

Доходы подавляющего большинства почти 10-миллионной «армии» пенсионеров не изменятся. Однако отдельные категории могут получить в сентябре доплаты к пенсии, подав заявление и подтверждающие документы в ПФУ.

А именно:

одинокие пенсионеры в возрасте от 80 лет , нуждающиеся в постоянном уходе согласно заключению ЛКК (врачебной консультативной комиссии), имеют право на доплату за уход в размере 1038 грн;

военные пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет или по инвалидности, не работающие, не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей, содержат несовершеннолетних детей или нетрудоспособных членов семьи, имеют право на доплату в размере 1297,50 грн на каждого такого человека;

лица со статусом борцов за независимость Украины в XX веке имеют право на надбавку в размере 5667,51 грн. Она полагается тем, кто во времена коммунистического режима подвергся репрессиям из-за политических или религиозных убеждений (был заключён в тюрьму или принудительно помещён в психиатрические учреждения) и впоследствии реабилитирован.

Как и раньше, в сентябре действуют два фактора. Первый — согласно закону, пенсионерам, достигшим определённого возраста, автоматически начнут начислять ежемесячные доплаты: от 70 до 74 лет — 300 грн, от 75 до 79 лет — 456 грн, от 80 лет — 570 грн. Главное условие — общий размер пенсии не должен превышать 10 340 грн.

Вторая категория — неработающие пенсионеры, которым в августе исполнится 65 лет, при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) имеют право на пенсию в размере не менее 4213 грн. Если пенсия выше, то надбавки, очевидно, не будет. Она также будет начислена автоматически. Единственное исключение: если часть стажа, например, годы работы в 90-х, не внесена в электронную базу, автоматический перерасчет не состоится. Придётся обратиться в ПФУ с трудовой книжкой.

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Цены в сентябре 2026 года: что подорожает осенью

Экономические эксперты высказали противоположные прогнозы.

Андрей Забловский считает, чтоинфляция в сентябре ускорится и превысит 1%. Основные факторы — рост стоимости как повседневной корзины продуктов, так и промышленных товаров из-за уничтожения в августе российскими агрессорами определенного количества складских помещений для продуктов, холодильного и другого оборудования, а также рост расходов на логистику.

«В сентябре продовольственные товары будут поступать от производителей на прилавки, так сказать, прямо с колес, небольшими партиями, что обходится дороже, чем доставка их на грузовиках и рефрижераторах, — анализирует Андрей Забловский. – Эта тенденция будет несколько компенсирована низкими ценами на овощи нового урожая, но этого недостаточно. Из-за уничтожения нескольких крупных торговых центров подорожают товары длительного пользования, строительные материалы и т. д. Решается вопрос о распределении убытков между производителями и ритейлерами, но в конечном итоге их оплатят потребители, что также ускорит общую инфляцию».

Олег Пендзин считает, что потери товаров в результате российской агрессии не перевесят сезонные тенденции, и инфляция в сентябре, напротив, будет ниже, чем в августе.

«Ожидается, что инфляция в сентябре будет аномально высокой из-за избытка предложения продовольственных товаров на внутреннем рынке в связи с блокадой черноморских портов, — объясняет Олег Пендзин. — Речь идет, в частности, о масле, муке, крупах, а также о сезонной распродаже картофеля и овощей. Если в июле инфляция была низкой — всего 0,3%, в августе ожидается 0,6–0,7% (данные должны появиться 9–10 сентября), то в сентябре она снова может снизиться до 0,3%».

Курс валют в Украине в сентябре 2026 года: экономисты дали прогноз

Сложная ситуация в экономике Украины не только остановит в сентябре рост курса доллара, но и изменит тренд курса на нисходящий, считает Олег Пендзин.

«Кто в первую очередь определял курс доллара? Импортеры, — анализирует Олег Пендзин. — Они покупали валюту, ввозили товары из-за границы, продавали их за гривны и снова покупали валюту для импорта товаров. А теперь представьте: товары уничтожены ракетными ударами, продавать нечего, откуда взять достаточно гривен, чтобы купить валюту? Вывод: если спрос на валюту уменьшается, её курс идёт вниз. «О долларе дороже 45 гривен в сентябре можно забыть».

Андрей Забловский считает, что в сентябре значительного падения спроса на валюту не будет.

«Парадокс сентябрьского валютного рынка будет заключаться в том, что именно режим жесткой экономии на персонале позволит ритейлерам формировать спрос на валюту, — говорит Андрей Забловский. — Сокращая расходы на оплату труда и замораживая расширение штата, пострадавшие от обстрелов сети высвобождают гривневую ликвидность. Вместе с текущей кассовой выручкой эти деньги направляются на межбанковский рынок для срочной покупки валюты под новые импортные контракты, чтобы восстановить утраченные на складах товарные запасы. Курсовой коридор на межбанке будет в пределах 44,8–45,3 грн/доллар, а на наличном рынке к концу сентября курс вернётся к отметке45,5 грн/доллар при продаже«.

Цены на топливо в Украине в сентябре: прогноз

Геннадий Рябцев отметил, что пессимистические прогнозы относительно подорожания топлива в августе до 100 грн/л не оправдались. Напротив, оно незначительно подешевело: бензин А-95 в среднем на 0,7 грн/л, до 78–80 грн/л, дизельное топливо — на 1 грн/л, до 90–94 грн/л в зависимости от сети. Только автогаз продолжил дорожать из-за ограниченного предложения и логистических проблем, его розничная стоимость выросла на 1–1,5 грн/л или в среднем до 43–44 грн/л.

«В сентябре стоимость топлива в Украине, как и раньше, будет зависеть от мировых котировок цен на нефть, — говорит Геннадий Рябцев. — Пока нет оснований утверждать, что нефть будет дорожать, поскольку нет эскалации боевых действий на Ближнем Востоке между США и Ираном, продолжаются переговоры о прекращении войны. У нас продолжаются полевые работы, спрос на дизельное топливо высок, однако накопленные операторами рынка запасы компенсируют сезонное давление. Поэтому базовый прогноз: цены на топливо в сентябре останутся стабильными, возможно, даже немного снизятся из-за конкуренции между сетями АЗС. В цифрах это будет выглядеть так: А-95 будет стоить от 75 грн/л в сетях-дискаунтерах до 83 грн/л в премиальных сетях, дизельное топливо — соответственно от 88 до 94 грн/л, автогаз — от 41 до 45 грн/л. Сэкономить от 2 до 5 грн/л можно будет, имея карту лояльности той или иной сети АЗС».

По данным организаций, осуществляющих мониторинг рынка топлива, в конце августа розничные цены на бензин А-95 в большинстве сетей колебались от 74,94 до 82,90 грн/л, на дизельное топливо — от 87,90 до 94,90 грн/л, на автогаз — от 40,99 до 44,90 грн/л. Средние цены на топливо в Украине в настоящее время составляют: бензин А-95 — 79,91 грн/л (–0,65 грн/л за месяц), дизельное топливо — 91,66 грн/л (–0,95 грн/л), автогаз — 43,03 грн/л (+1,25 грн).

Эксперт рассказал, что будет с ценой на бензин / © ТСН

Экономическая ситуация в сентябре: выводы

Экономическая ситуация в сентябре будет непростой. Эксперты дают противоречивые прогнозы почти по всем макропоказателям: зарплаты, инфляция, курс доллара.

Стабильность обещают только пенсионерам и автомобилистам, но это не слишком утешает, ведь небольшие пенсии не увеличатся, а дорогое топливо не подешевеет.

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