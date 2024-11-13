У Коломойского требуют взятку в $100 млн: почему заявление бизнесмена не расследуют

На судебном заседании бизнесмен назвал несколько фамилий действующих чиновников и озвучил обстоятельства, при которых происходило вымогательство.

Антикоррупционные органы саботируют расследование заявления бизнесмена Игоря Коломойского. В среду, 13 ноября, апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отказалась сменить прокурора по этому делу.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Еще в сентябре этого года на одном из судебных заседаний Коломойский заявил, что от него требуют взятку в размере 100 миллионов долларов за закрытие уголовных производств против него. Под протокол суда он назвал несколько фамилий действующих чиновников и озвучил обстоятельства, при которых это произошло.

На следующий день его адвокаты подали по этому поводу заявление в НАБУ. Но главный антикоррупционный орган Украины его проигнорировал.

Позже антикоррупционный суд обязал детективов НАБУ все-таки начать досудебное расследование и внести озвученные Коломойским сведения в ЕРДР.

Детектив формально решение суда удовлетворил: начал расследование и внес сведения в реестр. Но озвученные бизнесменом обстоятельства преступлений он квалифицировал по статьям Уголовного кодекса, которые НАБУ формально не расследует. Таким образом фактически дело похоронил.

В ходе сегодняшнего судебного заседания его в этом стремлении поддержали судьи апелляционной палаты ВАКСа.

ТСН.ua собрал все, что известно о скандальном "деле Коломойского", и выяснял, что "закидывают" бизнесмену и Напомним, ранеесобрал все, что известно о скандальном "деле Коломойского", и выяснял, что "закидывают" бизнесмену и что не так с обвинениями.

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