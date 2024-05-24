"У меня единственный вопрос – за что": один день из жизни военных медиков на Харьковском направлении

ТСН побывала в окрестностях Купянска на Харьковщине, а именно – в медицинских пунктах, через которые за месяцы проходят сотни наших бойцов.

Как, несмотря ни на что, спасают защитников Харьковщины — смотрите в сюжете корреспондентки ТСН Наталии Нагорной.

Как работают полевые госпитали

"Это - Купянск, точнее те места, которые мы называем Купянским направлением и здесь то, к чему за 10 лет лично мне так и не удалось привыкнуть, что небо на горизонте может быть таким черным от взрывов, что дома могут быть такими разрушенными от прилетов, улицы - казаться такими пустыми. Мне до сих пор удивительно, что после многочисленных ракетных, авиа и артиллерийских ударов люди умудряются выживать. Это чудо, которое очень часто делают своими руками те, кого обобщенно мы называем медиками", - отмечает Наталья Нагорная.

Посреди разбитых улиц скрываются сооружения, адреса которых ТСН не называет и не показывает снаружи, чтобы не выдать их расположение. Это - полевые госпитали.

Анестезиолога Сашу в шутку дразнят "Эксобаром", потому что он отвечает за обезболивающие, и пациенты ему достаются самые тяжелые. В переделанном в палату помещении лежит один пациент, только что прооперированный боец, очень молодой человек. Медик объясняет, парню повезло - вовремя попал к врачам.

"Эскобар"

В пункте в коридоре ждут застеленные носилки. Полковник Юрий Бунин показывает ТСН, как здесь все обустроено.

"Здесь есть импровизированная сортировочная площадка, и смотрите, мы сразу видим движения языка пациента, как говорят, если пациент в тяжелом состоянии. Состояние, потому что ему нужна стабилизация или даже какие-то реанимационные мероприятия, то он попадает сюда, это против шока, ну на ролике, сразу идет, как вы видите, у нас здесь аппарат УЗИ, у нас также есть портативный рентген, анестезиологическое оборудование, мышечный концентратор и так далее. Если этот пациент нуждается в постоянном оперативном вмешательстве, он сразу попадает в операционную", - говорит Юрий Бунин.

Весь наш путь по Харьковщине нас сопровождает Эдуард Хорошун - врач, полковник, герой Украины. Он отвечает за то, чтобы здесь все работало, и чтобы всегда были запасные варианты для больниц - вот такие мобильные модули, которые могут сами передвигаться и за 20 минут разворачиваться в любом месте, с автономным водоснабжением и электричеством.

Или другой тип операционной - разворачивается как палатка, но внутри оснащена не хуже любой современной больницы.

Такие операционные расположены за пару десятков километров до передовой, и конечно риск потерять оборудование большой, однако рискуют и работают.

Госпиталь

Военный Никита благодарен спасшим его собратьям.

Раненному военному 22 года, его зовут Никита. Парень контрактник, сам с Харьковщины и ранен в родной области, он не может вспомнить, что именно прилетело

"Это было так быстро, что я просто упал. И вся надежда была на моих братьев. Они самые лучшие", - говорит Никита.

Никита

Никита настолько растроган и благодарен собратьям, что не может сдержать слез. Этого не видно, но за кадром Наталья Нагорная плакала вместе с ним.

"Они вытащили меня из последних сил. Они кричали, что не покинут меня", - говорит военный.

Палаты для легкораненых на фронте

Большинство раненых - именно нетяжелые, в сознании, часто могут самостоятельно передвигаться. Задача врачей - как можно быстрее привести в чувство и вернуть на фронт

"Это место для лечения пострадавших. Со сроком лечения 15 дней. Все, что подпадает под срок 15 дней. Все попадает сюда. Это легкие травмы, мелкие переломы, которые потом передают врачу, и он идет дальше", - говорят военные.

Типичная палата для "легких" неподалеку от передовой - возможность хоть поспать в обычной кровати. Здесь есть то, что в условиях войны можно считать роскошью - возможность помыть руки, надеть чистое, постирать одежду. Такие же палаты есть и в палаточном варианте.

Здесь полевые условия, но все похоже на большое хозяйство - все продумано до мелочей. Все работают, как единый механизм и говорят - обустраиваться на конкретном месте научились так же быстро как и сворачиваться, потому что россияне охотятся на госпитали.

Полевой госпиталь

Как оккупанты обстреливают госпитали

В один из таких уже прилетела российская ракета С-300. К счастью, медики не пострадали, однако место пришлось покинуть.

Оккупанты также уничтожили еще один из медицинских пунктов Харьковщины. В свое время он мог принять до полутора сотен раненых бойцов в сутки

Однако бывший фельдшерский пункт разбило российской авиабомбой. Володя был здесь старшим, подчиненные ушли в укрытие, а он остался проверить все ли живы. К счастью, тогда все выжили.

"На самом деле, когда весь личный состав группы идет на прикрытие, я как ответственное лицо, закрепленное за командирами, которое отвечает за безопасность группы, иду проверяю, чтобы все прошли проверку", - говорит он.

Обстрелянный госпиталь

Куда отправляют бойцов после полевых госпиталей

Из-за российского террора лечебные центры оттягивают подальше от передовой. В один из таких уже отправляется наш знакомый Никита - теперь им занимается фельдшер Юлия, девушка не выезжает из города, потому что кому-то надо вывозить раненых. 22-летнего бойца дома ждет любимая жена.

Никита во время эвакуации в Харьков

Виктор Забашта руководит скорой помощью на Харьковщине. Именно его подчиненные отвечают за то, чтобы доставить раненых в стационарный госпиталь. Медик в разговоре ТСН отмечает, он не понимает, из-за чего к ним пришел российский оккупант.

"У меня всегда возникает вопрос возникает - за что? Вот зачем вы пришли? Вы пришли и начали и гибнут дети, которые только начали жить, зачем?", - говорит он.

Самых тяжелых пациентов везут в одно из центральных лечебных учреждений Харькова - здесь уже есть время на детальное исследование

Главный хирург медцентра Сергей Шипилов рассказывает - компьютерный томограф за 8 месяцев прошел нагрузку, как за 8 лет в обычной больнице. Ведь КТ делают четырем из 5 бойцов, которые поступают к ним

Медики делают от 80 до 100 операций в день. По статистике - каждый двадцатый боец будет в тяжелом состоянии и потребует реанимации

В госпитале ТСН встречает Никиту. Так случилось, что мы прошли за ним почти весь путь эвакуации - он уставший от переездов, операций, процедур и впереди его ждет длительное лечение

"Это был только один день из жизни всех этих людей, которые ежедневно делают вот эту рутинную работу. Чтобы такие бойцы, как наш случайный знакомый Никита смог благодарить своих побратимов, шутить, вспоминать жену, а впоследствии и обнять ее", - говорит корреспондентка ТСН.

Больница в Харькове

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