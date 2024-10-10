"У меня есть дар лечить раны от войн": как "Богородица" собирает тысячи у отчаявшихся украинцев

Она называет себя "Богородицей" и "Мать Вселенной". Это Анна Фесун из Киева. Когда-то она была владелицей кафе на Подоле, затем начала курсы, где "лечила родовые травмы", побыла доулой, сейчас утверждает, что исцеляет людей. Конечно, за немалые деньги.

Люди в Сети пишут, что Анна собирает с "обращенных" деньги и загоняет их в долги. Несколько военных утверждают, что жены их побратимов, которые находятся в тяжелом состоянии, собирают не на лекарства, а на "исцеление Богородицей".

Чем занимается "целительница", как ее "клиенты" влезают в долги, можно ли назвать ее деятельность мошенничеством и что говорят в полиции — читайте в материале ТСН.ua.

Почему люди несут деньги "Богородицы"

Скандал вокруг "целительницы" вспыхнул после публикации коммуникационницы Надежды Потоцкой в Фейсбуке. Она написала о девушке — Анне Луцюк, которая обратилась к ней за помощью. Просила деньги, чтобы дать женщине, которая "энергетически поддерживает" ее любимого, который в коме — в больнице за границей.

“А в Украине какая-то женщина “шлет энергию”, чтобы он жил. Она это может делать только если девушка будет ей благодарить. Энергия работает за обмен на деньги, как я поняла. И это происходит давно. Начала расплетать клубок, выяснилось, что бедная девушка уже просила в долг у более 25!!! моих знакомых. Кто-то давал деньги. Еще проводила сбор. Она верит в силу женщины и готова брать в долг, чтобы обменивать на энергию", — рассказала Надежда Потоцкая.

История быстро получила огласку. В комментариях к публикации люди рассказывают, что "клиентов" у Фесун много. Кто-кто не знал, что донатил средства на лечение именно в "целительницы".

Анна Фесун/Фото со страницы Фесун в Фейсбук

“Человек, который верит в магическую силу этой личности моя сестра. С которой последние контакты свелись только к сообщениям о том, что ей нужны деньги на спасение любимого, а Анна Фесун нуждается в деньгах за свою работу. Сестра влезла в кредиты и долги. Письма и звонки из банков стали чем-то обыденным, потому что она должна десятки тысяч гривен за духовный труд богородицы. Мой папа, который был в то время на войне, пытался эти кредиты гасить, потому что не знал и не видел другого выхода из ситуации, как и вообще наша семья”, — написала Юлия Луцюк.

Кроме того, по информации журналиста Богдана Логвиненко, военного в коме по имени Дирк, для спасения которого одна из "клиенток" Фесун собирала средства, скорее всего, просто не существует. Мужчину с Анной Луцюк свела сама "целительница".

“Он якобы по легенде боец интернационального легиона, который вроде бы в составе ИЛ участвовал в операции в Крынках, где якобы было применено химическое оружие и он после этого доехал в Германию и начал лечение. Собственно, там Дирк сделал общую фотографию с потерпевшей, что свидетельствует единственный их общий снимок, на котором он совсем не похож на больного, отравленного газом. Здесь следует отметить, что потерпевшая пишет, что она встретила Дирка благодаря Анне Фесун, а Анна Фесун сегодня заявила, что встретила еще 4 года назад общих детей Дирка и потерпевшей. Я тоже не сразу понял прикол, но речь шла еще о нерожденных детях”, — рассказал Богдан Логвиненко на своей странице в Фейсбук.

Анна Фесун/Фото со страницы Фесун в Фейсбук

То есть есть все основания полагать, что Фесун подослала мужчину для еще большего влияния на "клиентку". А сама она искусно обрабатывалась "целительницей" на протяжении не менее трех лет подряд.

После встречи в Германии Анна Луцюк вернулась в Украину, а со страницы мужчины начал писать человек, представившийся дочерью Дирка по имени Лили. Уже вскоре врачи якобы ввели его в кому, чтобы поддержать его жизнь.

При этом ни больницы, ни непосредственно Дирка никто больше не видел. Все это время женщина узнавала о состоянии Дирка от человека, который якобы вел его личную Фейсбук-страницу.

“Мужчину регулярно должны выводить из комы, но этот момент никак не наступает, а женщина убеждена, что его жизнь держится на молитвах Фесун. Все это происходит под влиянием психологических манипуляций со стороны, которая представляется Лили и госпожи Фесун. Я и многие мои друзья, не разбираясь в деталях, донатили на сбор в поддержку жизни близкого нашей знакомой, но фактически также стали пострадавшими в этой пирамиде духопоклонения”, — написал Богдан Логвиненко.

Что известно об Анне Фесун

"Целительницу" зовут Анна Александровна Фесун. Ей 39 лет. Родом она из города Золотоноша Черкасской области. Женщина разведена, имеет дочь.

Вместе с братом Дмитрием они открыли кафе на Подоле в Киеве, которое пользовалось большой популярностью. Там часто собирались люди и пели песни — Анна увлекалась народным пением и снимала документальное кино.

Но вскоре кафе закрылось. А владельцы помещения подали на Анну в суд, чтобы взыскать задолженность за аренду и неуплату коммунальных платежей. В материалах дела отмечено, что договор аренды расторгли летом 2020 года. А в этом году суд приказал Фесун выплатить более 130 тысяч гривен в течение трех лет. А еще с нее взыскали 14 тысяч за правовую помощь.

Кроме того, в 2021 году через суд с Фесун хотел взыскать долги "ПриватБанк". Она брала кредиты, которые не вернула — около 105 тысяч гривен.

Что говорят о Фесуне ее бывшие коллеги/Скриншот из Фейсбука

“Я являюсь Богородицей. Я являюсь Воплощенная Богородица Матери Вселенной. Исцеляю Людей Семьи Землю. Возрождаю Жизнь", — пишет о себе в социальных сетях Анна Фесун. Она активно ведет свои страницы – публикует фото, проводит прямые эфиры, общается с подписчиками.

Например, 8 октября "целительница" в Фейсбуке рассказала о своем "даре" и о том, как "лечит" людей. Фесун говорит, что "привела в этот мир человека, который является преемником Иисуса Христа" — 9-летнюю дочь Веру. Фесун также рассказала о своей "встрече с Иисусом Христом".

По словам Фесун, она "лечит то, что не лечат врачи, психологи, психиатры и другие специалисты".

“Ко мне обращаются тогда, когда медицина бессильна и когда человек знает, что ему нужно. У меня большой дар. У меня есть дар исцелять те травмы, которые есть в роду. Я имею дар лечить те места в роду, где жизнь была оборвана, искалечена, нерожденна. Ко мне обращаются люди, имеющие травмы от своих бабушек, дедушек, прародителей, предыдущих войн. Я имею дар прежде всего лечить раны от горя, войн, геноцидов, голодоморов. Это та страшная боль, это горе, отчеканенное во всех родах. Украина, я с этим работаю. То исцеление, которое я даю на уровне рода, духа, на уровне тела в Украине и мире, сейчас провожу только я. И я об этом говорю прямо, чтобы слышали люди, кому это нужно”, — утверждает на видео Фесун.

Анна Фесун/Фото со страницы Фесун в Фейсбук

Целительница также отвечала на вопросы людей. В частности, рассказала, что Анна Луцюк обратилась к ней "с просьбой спасти жизнь". Поэтому она пошла на встречу и дала ей время на расчеты. Фесун ответила, почему за божьи дела и спасение она берет деньги.

"Если вас затрагивает, что другой человек зарабатывает своим даром и талантом, разберитесь с собой, что вас триггерит. Результаты моего труда видимы — дети рождены, исцелены семьи, спасены жизнь", — говорит Фесун.

Грозит ли что-то "целительнице"

В комментарии для ТСН.ua в Национальной полиции Украины сообщили, что о ситуации с так называемой "Богородицей" знают. Но в полицию граждане не обращались, сообщили нам правоохранители.

“Сложность состоит в том, что женщина, которая верит в такую помощь, добровольно отдает или пытается отдать деньги. В идеале пострадавшая должна обратиться с заявлением в правоохранительные органы, которое будет принято, после чего будут приняты соответствующие меры. По состоянию на сегодняшний день вопрос остается открытым, потому что признаки мошенничества есть, а заявления, насколько известно — нет", — сообщили нам в полиции.

Адвокат Иван Либерман в комментарии ТСН.ua рассказал, что согласно статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) состав преступления состоит в том, что лицо, злоупотребляя доверием и путем обмана, завладевает имуществом. В данном случае – средствами.

“Таким образом, поскольку данного вида деятельности, псевдоцелительства, нет в украинском законодательстве, а именно нет такого КВЭДа, это не предпринимательская деятельность, не уплачиваются налоги и тому подобное. То есть, со стороны закона здесь с самого начала уже есть состав преступления, причем в отношении самого государства”, — рассказал Иван Либерман.

По его словам, доказать состав преступления в этом случае очень просто. Для этого пострадавшим необходимо обратиться к адвокату и собрать как можно больше доказательств общения и переписки с целительницей.

“После этого адвокат обращается в “Государственный экспертный центр” и проводит лингвистическую экспертизу. Придет государственная экспертиза о том, что в таких скриншотах или в таких аудио-файлах, то есть в записях разговоров между так называемым клиентом, то есть жертвой, и так называемым целителем, действительно состоялся такой то диалог. Эксперт-лингвист проведет семантико-текстуальную лингвистическую психолого-психологическую комплексную экспертизу. Адвокат делает адвокатский запрос, в котором задает вопрос эксперту. Например, есть ли в таких-то изречениях между так называемой целительницей и моим клиентом признаки манипулирования сознанием, есть ли признаки подмены понятий? Есть ли признаки, скажем, каких-либо сравнений или навязывания чувства вины, навязывания чувства долга перед целительницей? Или, например, есть слова, стимулирующие человека на восприятие им информации так, как это выгодно так называемому целителю", — объяснил адвокат.

Анна Фесун/Фото со страницы Фесун в Фейсбук

По его словам, результат этой экспертизы и будет основным убедительным доказательством того, что факт мошенничества есть.

Адвокат говорит, что в этом случае нельзя говорить, что люди не отдают деньги добровольно. Они делают это под влиянием обмана или злоупотребляют их доверием.

“Они верят тому человеку, который якобы оказывает какие-то неофициальные услуги. То есть здесь что по форме, по сути, есть мошенничество. Причем мошенничество двойное в данном случае. И в отношении государства как такового — не платит налоги. Это ее косвенный доход. Человек должен отчитываться о косвенных доходах раз в год до 1 апреля", – рассказал Иван Либерман.

Наказание, которое может угрожать целительнице зависит от размера средств, которыми она завладела. Максимальный срок за мошенничество – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Киеве аферист заработал на волонтерах и женах военных сотни тысяч гривен. Пока известно о 19 обманутых им людях.

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