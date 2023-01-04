"У меня есть недостаток": Данилов объяснил, почему не скрывался в бункере даже в начале войны

Секретарь СНБО рассказал о своих ощущениях и действиях в первый день полномасштабного вторжения.

В аппарате Совета национальной безопасности и обороны существует специфический подбор кадров, поэтому ни какой паники в этой структуре утром 24 февраля, когда РФ совершила полномасштабную агрессию в Украине, не было.

Об этом в интервью ТСН рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

“Не хочу выдавать тайны, но определенное количество сотрудников аппарата [СНБО] – это люди, имеющие звание офицеров. Поэтому паники никакой не было, все было расписано – кто чем должен заниматься”, — объяснил он.

По его словам, после полномасштабного вторжения за короткий промежуток времени состоялось заседание СНБО, а затем последовал доклад Данилова в Верховной Раде относительно введения военного положения.

"Это все было отработано заранее. Каждый понимал, что должен делать и где находиться в тот или иной период времени", — подчеркнул он.

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Секретарь СНБО отметил, что такого понятия как "негативный сценарий" развития событий не существовало вообще, каждый из прогнозируемых сценариев был реакцией на ту или иную ситуацию. При этом в каждом из них предполагалось, что секретарь СНБО находится в Киеве, не в одном помещении с президентом, в зоне, разрешающей коммуникацию со всеми членами Ставки и где есть связь. Еще одним нюансом было то, что Данилов все время находился "на поверхности".

"Я ни разу не был в бомбоубежище по личной причине — у меня есть недостаток, у меня клаустрофобия, я не могу находиться в замкнутых подземных бункерах", — объяснил секретарь СНБО.

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