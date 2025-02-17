"У меня никого нет, кроме брата": самая сильная женщина мира удивила, кому завещает свое состояние

Анна Куркурина — украинская спортсменка и тренер из Николаева, абсолютная чемпионка мира по пауэрлифтингу, обладательница более 15 рекордов и самая сильная женщина в мире.

В интервью журналистке TSN.ua Виктории Гнатюк она ответила, чем больше гордится в жизни.

"Так трудно сказать. Все мы не вечны. Я, конечно, собираюсь 120 лет прожить. Я хочу, чтобы после меня осталось многое, что напоминало обо мне. Приют имени Анны Куркуриной, ветеринарная клиника, где животные обслуживались бы бесплатно. Вот как люди-миллионеры, они открывают школы, их дело продолжает жить. Вот я хочу, чтобы я не просто умерла, а мое дело продолжало жить”, – рассказала Анна Куркурина.

Анна Куркурина / Фото: ТСН.ua

Спортсменка годами спасает бездомных животных и продолжает делать это во время войны. Она говорит, что имеет фонд и хочет, чтобы даже после ее смерти он продолжал приносить пользу.

“У меня много сейчас видео, чтобы я могла выкладывать и мой YouTube зарабатывал деньги. Все, что я заработаю за свою жизнь, будет оставлено фондом. У меня нет детей, родители умерли – у меня никого нет, кроме брата. Я все оставлю убежища своим приютам, которые после меня останутся и другим. Потому что я помогаю не только в Николаеве, у меня несколько приютов есть в Одессе, три приюта, которым я помогаю в Днепре, Харькове. Если любишь животных, нельзя любить только этих, а других нет", – говорит Анна Куркурина.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: КАДРЫ, ОТ КОТОРЫХ СТЫНЕТ КРОВ! САМЫЙ СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА МИРА СПАСАЕТ ЖИВОТНЫХ ОТ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ! | КУРКУРИНА

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