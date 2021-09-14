"У меня претензий нет": Шмыгаль прокомментировал слухи о возможных увольнениях в Кабмине

Шмыгаль говорит, что министры работают и много времени проводят на работе.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на сегодня не имеет претензий к работе правительства и информацией о возможном изменении того или иного министра он пока не владеет. Глава правительства намекнул, что о кадровых решениях станет известно уже осенью.

Об этом заявил премьер Денис Шмыгаль во время пресс-конференции 14 сентября.

"Давайте доживем и увидим. Вот осень, начинается сезон. У меня претензий к Кабмину сегодня нет. Сегодня, как вы видите, как говорил президент Владимир Зеленский, Кабмин технократический. И министры проводят массу времени на рабочих местах, а не на ток-шоу. И на самом деле правительства абсолютно работает", — ответил он на вопрос журналистки относительно возможных изменений в правительстве в ближайшее время.

На уточняющий вопрос, действительно ли ни к одному министерству в Шмыгаля нет претензий и все работают идеально, премьер ответил: "Конечно, не идеально. Конечно, хочется, чтобы правительство работало идеально. Есть такая поговорка: "Не ошибается тот, кто ничего не делает". Конечно, ошибки могут быть и их надо исправлять, если они есть. Но таких претензий, чтобы сейчас рассказывать о чем-то... У меня сегодня нет такой информации. Поэтому я и говорю, давайте посмотрим".

Напомним

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