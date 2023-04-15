"У меня шок на всю жизнь": во время груминга умер кот в той же ветклинике на Киевщине

Недавно в этой ветклинике умерла собака во время груминга.

История со смертельным грумингом в Белой Церкви на Киевщине получила продолжение. Местный житель по имени Олег утверждает, что два года назад его кот так же неожиданно умер во время груминга в ветеринарной клинике "Кот Матроскин".

Мужчина рассказал ТСН.ua, что 28 июня привез кота на стрижку, а уже через 20 минут его позвала мастер и сказала, что животное "волнуется".

"Когда я пришел, у него была одышка и он вывалил язык, сидел смотрел мне в глаза. Девушка ему еще делала какие-то уколы три штуки, сказав "это чтобы ему стало легче". Толком я и не понял для чего они это делали. По факту мой кот погиб у меня на глазах. У меня у самого шок на всю жизнь", – рассказал ТСН.ua мужчина.

Он отметил, что кот умер во время второго визита к грумеру в "Кот Матроскин". Олег вспоминает, что впервые кота стригли при нем. А во второй якобы заставили выйти, хотя мужчина хотел присутствовать. По его словам, в ветклинике объяснили, что теперь у них есть ассистент, поэтому нужно ждать на улице.

"Перед стрижкой я не видел, потому что нас попросили выйти, но думаю, что они что-то кололи, потому что ему не могло стать сразу плохо. Он с утра прыгал за голубями на балконе и чувствовал себя на все 100%", – рассказал ТСН.ua мужчина.

Он отметил, что семья с маленьким ребенком была шокирована из-за внезапной потери домашнего любимца, поэтому в полицию не обращалась.

"Сказали такое бывает. Это у вас порода со слабым сердцем (Scottish Fold – ред.) и способна к внезапной смерти", – так, по словам Олега, ему объяснили смерть животного сотрудники "Кот Матроскин".

ТСН.ua пытался получить комментарий ветклиники по поводу инцидента, однако по указанному в Сети телефону не отвечали. Администраторы заведения в Facebook на время публикации материала на наши вопросы также не ответили.

Напомним, что жительница Белой Церкви по имени Анастасия обвиняет "Кот Матроскин" в убийстве щенка. Она утверждает, что отдала сотрудникам трехмесячного шпица на груминг, однако после процедуры собаку отдали мертвой. Многие в Сети пишут, что их животные тоже пострадали от работников этой ветклиники. В полиции начали расследование уголовного производства по факту жестокого обращения с животными.

Фото: Полиция Киевской области

Фото: Полиция Киевской области

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