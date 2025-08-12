«У меня вырвали сердце»: жена убитого ТЦКовца рассказала, что хочет сделать с подозреваемым

39-летний военнослужащий Александр Сикальчук был убит местным жителем на заправке во время сопровождения мобилизованных / © ТСН

Реклама

Сегодня в Пирятине Полтавской области запланировано первое судебное заседание, подготовительное, где должны начать рассматривать громкое уголовное дело — убийство военнослужащего одного из местных ТЦК 39-летнего Александра Сикальчука родственником мобилизованного.

Напомним, зимой этого года на автозаправочной станции в Пирятине во время сопровождения военнообязанных в учебный центр произошло вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП). В результате тяжелого ранения мужчина скончался.

Впоследствии правоохранители выяснили, что нападение совершил 40-летний житель города Лубны Вадим Кузуб, по версии следствия, пытавшийся таким образом освободить родственника своей сожительницы от мобилизации. Он приехал на заправку, где в то время находился «бусик» с мобилизованными.

Реклама

Сегодня, 12 августа, в день запланированного судебного заседания, жена убитого ТЦКовца Елена Сикальчук и гражданская жена стрелка Юлия Порада в комментарии для ТСН.ua рассказали о новых обстоятельствах дела и о том, что предшествовало этому случаю, который стал трагедией для двух семей.

Версия жены ТЦКовца

Жену Александра Сикальчука, Елену, мы застали телефонным звонком в дороге — женщина как раз ехала на судебное заседание.

«Сегодня суд, подготовительное заседание. Сегодня я впервые увижу поведение Кузуба, его реакцию», — говорит Елена Сикальчук.

Александр Сикальчук много фотографировался со своими детьми / Фото: страница О. Сикальчука в соцсети

И продолжила: «Бог все видит, все рассудит. Я настаиваю на самом строгом наказании. Самое большое, которое можно сделать. У меня отобрали мужа, самого лучшего, который только мог быть на этом свете. Отобрали лучшего отца. Дети по нему очень сильно скучают. Это был самый лучший отец. К нему дети тянулись даже больше, чем ко мне. Это был золотой человек, никогда ни с кем не конфликтовавший, со всеми находивший общий язык, у него было очень много друзей. Оправдания подонкам нет. Это ужасно. Я добьюсь того, чтобы их (Кузуба и мобилизованного, которого он освобождал — Ред.) посадили».

Реклама

По ее словам, подозреваемый застрелил из своего ружья ее мужа.

«А потом, когда мой муж упал, он снял с него автомат. Потом подозреваемый скрылся вместе с мобилизованным».

К этому она добавила, что к следствию нет замечаний.

«Говорю на эмоциях: если бы мне дали его судить, я бы его разорвала за мужа. У меня вырвали сердце. Все очень тяжело», — резюмировала Елена Сикальчук.

Реклама

Версия жены подозреваемого

Гражданская жена Вадима Кузуба, Юлия Порада, впервые за полгода в комментарии для ТСН.ua рассказала свою версию событий.

Подозреваемый в убийстве. Фото: Полтавская областная прокуратура

«Все было необъективно. Во-первых: мой родственник, сирота, не сам пошел в военкомат, а его «бусифицировали» возле дома. Он вызвал полицию, но тогда полиция не приехала. Во время этого ему сказали, что если будет сопротивляться, то наденут наручники. Что касается событий на заправке: Вадим не стрелял бы первым, но ТЦКовец первым передернул затвор автомата. Все остальные развернулись, не захотели вмешиваться в конфликт. У Вадима не было выхода, он пошел на опережение. У нас есть адвокат, будет защищать его, чтобы, возможно, для него было смягчение», — говорит Юлия Порада.

К этому она грустным голосом добавила: «Если бы не было войны, то этого не случилось бы. Мы бы жили, работали. У Вадима два высших образования, у него «золотые» руки».

Ранее сообщалось о том, может ли работник ТЦК применить оружие и в каком случае.

Реклама

Читайте также: