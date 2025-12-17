«Не поеду, сказала!»: как на Запорожье эвакуируют село, где осталось до 20 человек

Нина Даниловна / © ТСН

Малокатериновка в Запорожье сегодня — это зона смертельного риска. До врага отсюда всего 8 километров, а дорога к поселку стала постоянной мишенью для российских FPV-дронов. Несмотря на сплошные разрушения и отсутствие условий для жизни, в селе до сих пор остаются около 20 человек. Среди них была и 86-летняя Нина Даниловна.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

«Прощай, моя родная»: тяжелое прощание с домом

Это была уже третья попытка полицейских вывезти пожилую женщину. Два предыдущих раза пенсионерка наотрез отказывалась ехать, несмотря на то, что едва передвигается по дому, не может самостоятельно разжечь печь или приготовить еду.

«Не поеду, сказала! У меня здесь два сына похоронены, мамка. И мне надо здесь быть», — сквозь слезы отвечала женщина правоохранителям.

Полицейским понадобилось немало времени и терпения, чтобы убедить старушку, что ее жизнь — самое ценное.

«Даниловна, мы за вами приехали, чтобы вы нормально жили. Будет безопасно — вернетесь», — успокаивали ее офицеры.

В конце концов, женщина сдалась. С собой взяла только документы и два пакета с вещами.

Эвакуация под прицелом дронов

Правоохранители выехали на рассвете, чтобы успеть проскочить опасный участок до того, как «зависнут» вражеские беспилотники. Однако, пока продолжались уговоры и сборы, на улице рассвело. В небе уже кружили российские дроны, вылетевшие на охоту.

По дороге в Запорожье Нина призналась: больше всего боялась остаться в селе совсем одной, ведь людей там почти не осталось.

Цена промедления

Правоохранители отмечают: каждый такой выезд — это огромный риск не только для гражданских, но и для спасательных экипажей.

«Оставаться в поселке Малокатериновка — опасно. Обращайтесь к полицейским офицерам громад, ГСЧС или органам местного самоуправления. Не ждите критического момента», — призывает Дмитрий Молдован, полицейский офицер Кушугумской громады.

Сейчас Нина Даниловна находится в безопасности. Ее разместили в инклюзивном шелтере Запорожья, где обеспечили надлежащий медицинский уход и комфортные условия. Несмотря на пережитое, женщина верит, что когда-то таки сможет вернуться в родной дом.

