У министра обороны Умерова новые заместители: кто они и что о них известно

Однако до сих пор в Минобороны не назначены заместители по тыловому обеспечению, вооружению и международным отношениям.

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров представил на этой неделе трех новых своих заместителей вместо шести уволившихся на прошлой неделе из команды Резникова.

Об этом говорится в ТСН.Тиждень.

На кого делает ставку Умеров

Юрий Джигир стал замминистра обороны по вопросам финансов. Последние три года он консультирует Всемирный банк о финансовых частях реформ, связанных со здравоохранением.

И единственный из этой тройки имеет правительственный опыт. В 2018-2020 годах он был заместителем министра финансов Украины.

Наталья Калмыкова стала заместителем по вопросам социального развития. С февраля 2022 года она была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда. До этого – советницей командующего Сухопутными войсками ВСУ и заместителем директора в фонде "Вернись живым".

Екатерина Черногоренко – заместитель по вопросам цифрового развития. Руководитель проекта "Армия дронов". С 2018 года является проектной координатором электронных услуг "Є-Малятко", электронный больничный и введение COVID-сертификатов в "Дії".

Важнейшая их задача, – говорит министр, – обеспечить уважение достоинства воинов во всех взаимодействиях с государством.

Фото: Минобороны Украины

Кого еще нужно назначить в Минобороны

До сих пор не назначены заместители по тыловому обеспечению, вооружению и международным отношениям. Поэтому работа по ключевым направлениям буквально заблокирована: некому подписывать договоры с поставщиками.

Волонтер и член Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая, которая об этом заявила, публично призвала Умерова срочно разблокировать работу Минобороны. Реакция министра пока неизвестна.

Впрочем, те назначения, которые он успел сделать, получили одобрительный отзыв в обществе. И тенденция использования общественного сектора как скамейки запасных говорит развитому миру о нас, как о равном партнере.

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Напомним, что 6 сентября Верховная Рада назначила министром обороны Рустема Умерова вместо уволенного Алексея Резникова.

18 сентября Кабмин уволил всех заместителей министра обороны Украины. В частности, от должности лишилась самая медийная из них – Анна Маляр.

27 сентября Кабмин назначил трех новых заместителей министра обороны: Наталию Калмыкову, Юрия Джигиру и Екатерину Черногоренко.