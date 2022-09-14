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"У мужчин были связаны руки и прострелены головы" — полицейский об увиденном в Балаклее

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"У мужчин были связаны руки и прострелены головы" — полицейский об увиденном в Балаклее

Фото: Национальная полиция

Как только правоохранители приехали в освобожденный город раздать продукты, жители пытались целовать им руки

После освобождения от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области каждый день появляются новые ошеломляющие факты об их зверствах.

Как сообщил ТСН.ua помощник начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Марков, в Балаклее полиция благодаря местным жителям обнаружила тела жестоко убитых людей.

"Во время эксгумации были обнаружены тела двух мужчин среднего возраста, у которых были связаны руки и прострелены головы. По словам местных жителей, эти граждане были застрелены россиянами. Кроме того, местность остается заминированной. Нам стало известно о случае, когда на одной из окраин серьезно пострадала женщина", — сообщил Марков.

Сразу после освобождения Балаклеи Марков вместе с коллегами отправился туда, чтобы раздать горожанам продуктовые наборы.

" Мы увидели там очень голодных людей, которые провели много времени в подвалах. Света в городе пока нет, люди готовили еду на кострах. Мне запомнилась одна бабушка, которая пыталась целовать руки тем, кто раздавал эти продуктовые наборы", — рассказывает Вячеслав Марков.

По данным полиции Харьковской области, сейчас в Балаклее продолжаются фильтрационные мероприятия – правоохранители выясняют, кто сотрудничал с оккупантами, кто непосредственно переходил к ним на службу. Как мы выяснили, подобные мероприятия будут продолжаться в течение нескольких дней.

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