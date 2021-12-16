"Нафтогаз" не сможет покрыть разницу, если будет высокая цена на газ - Витренко

Сейчас рыночная цена на газ более чем в пять раз выше, чем его продают украинцам.

У НАК "Нафтогаз Украины" не хватит надолго ресурса, чтобы покрывать разницу между очень высокой рыночной стоимостью газа и собственно той, которую платит население. Рыночная в настоящее время составляет 45 грн за кубометр, а населению продают по около 8 грн. То есть разница более, чем в пять раз.

Об этом в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал руководитель "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"За последний год – за один только год! – цены на природный газ в Европе выросли в семь раз. Сейчас государство, национальная компания делают так, чтобы люди не платили больше в семь раз. Сделали так, чтобы за тепло люди платили столько же, сколько платили в прошлом году. На газ цена розничная — 8 грн. При том, что рыночная цена — 45 грн. Разница, которую фактически экономят украинские потребители — это все ресурс НАК "Нафтогаз". Из-за того, что мы этот ресурс обеспечиваем по цене 7,42 грн для нужд населения, эта разница колоссальная. Это десятки миллиардов гривен только в этом отопительном сезоне", — отметил Витренко.

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Чиновник сказал, что при таких высоких ценах "Нафтогаз" долго не сможет покрывать разницу.

"Мы честно говорим, что если сохранятся такие цены, мы, как национальная компания, не сможем покрывать такую разницу. Поэтому это будет серьезный разговор внутри страны: с депутатами, фактически голосующими за бюджет, которые определяют источники и использование средств, с потребителями, с украинцами. Мы действительно будем вместе садиться и решать, как проживать", — сказал Витренко.

Витренко прокомментировал цены на газ в 2021 году

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