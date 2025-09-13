«У нас «без «Шахедов»: как в Украине по-новому сдают жилье и почему это опасно

Отдельные арендодатели и продавцы жилья начали рекламировать свою недвижимость, утверждая, что «Шахеды» обходят их

После ряда массированных обстрелов Киева, Одессы, Николаева и других областных центров арендодатели начали добавлять в свои объявления о сдаче жилья информацию о том, что именно их многоэтажка или частный дом расположены «не на пути «Шахедов», то есть над зданиями не пролегает трасса «Шахедов». Или уточняют, что в пешей доступности есть укрытие. Кроме того, эту тенденцию поддержали и те, кто в эти дни продает свою недвижимость — такие продавцы считают бонусом то, что с начала полномасштабного вторжения «ни разу ничего не прилетело».

Как выяснил ТСН.ua, в Киеве даже владелица одного из гаражей на одном из центральных проспектов начала рекламировать свою недвижимость таким образом. Продавец утверждает следующее: «За более чем три года полномасштабной войны в наш кооператив ничего не прилетало (ни ракеты, ни «Шахеды», ни обломки ракет, ни обломки «Шахедов»)». За гараж, нуждающийся в ремонте и серьезной реставрации ворот, владелица просит почти 289 тысяч гривен.

В то же время владелица дома в одном из сел на Одесщине в своем объявлении заглавными буквами отметила, что, по ее мнению, здесь жить безопасно, потому как «в селе ракеты и «Шахеды» не летят».

А вот в самой Одессе один из арендодателей отметил, что его квартира находится «на безопасной от «Шахедов» стороне».

Объявления об отсутствии «Шахедов» интересны россиянам

В свою очередь, военный эксперт Олег Жданов говорит, что некоторые из таких объявлений, которые есть в открытом доступе, могут нести прямую угрозу безопасности всех живущих рядом. И объясняет причину.

«Я видел объявления, авторы которых пишут, что «рядом нет средств ПВО». Россияне все отслеживают и туда может «прилететь». Доходит до абсурда! Это — фактическое приглашение!», — говорит Жданов.

Кроме того, он отмечает, что, по его мнению, для авторов объявлений, сообщающих об отсутствии ракет и «Шахедов», «деньги не пахнут».

«Такие объявления — маркетинг. Люди находят способы рекламировать свои объекты, которые сдаются в аренду или продаются. Арендодатели, продавцы хотят заработать деньги, мораль каждого человека — очень сложная вещь. Огромный риск и непредсказуемость событий в том, что мы каждый раз играем в «рулетку». Никто не может сказать, с какой стороны зайдет «Шахед» или ракета. Единственное, что можно более-менее прогнозировать — баллистические ракеты. Они летят по математической траектории, но могут вноситься коррективы на последнем участке траектории перед целью. Или эту траекторию может очень сильно подкорректировать наше ПВО», — говорит Жданов.

Ищут жилье с укрытием

В то же время, эксперт по недвижимости, экспрезидент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Сергей Злыдень в комментарии для ТСН.ua рассказал, что сейчас, конечно, есть соответствующие дополнительные критерии, которыми руководствуются арендаторы.

«Во-первых, рынок недвижимости реагирует на все тенденции, которые имеют место в нашей жизни, в государстве. Например, свои нюансы сдачи жилья в аренду были во время пандемии COVID, затем, после начала полномасштабного вторжения ликвидность жилья была связана с блекаутами. То есть люди искали жилье, где не выключают свет, где были генераторы. Это повышало прежде всего ликвидность, но на общую тенденцию ставок на жилье тоже влияло, но не существенно, до 20%. Это влияло сначала на ликвидность, на скорость сдачи недвижимости в аренду. Это я хочу подчеркнуть», — говорит Сергей Злыдень.

И продолжает: «Сейчас у нас новая ситуация — обстрелы, бомбардировки. Поэтому сегодня важно наличие укрытия или его доступность. Что касается так называемых «трасс «Шахедов» — это конфиденциальная информация, ее никто знать не может, можем только предполагать. Это очень субъективный вопрос, который мало влияет. А вот что связано с безопасностью проживания, это действительно сегодня играет важную роль. Но в первую очередь влияет на ликвидность жилья. Речь идет о доступности укрытия, метрополитена. Жилье, расположенное рядом — оно будет сдаваться в первую очередь».

На уточняющий вопрос о цене аренды такого жилья, Злыдень отвечает, что расположение влияет на нее, но не существенно — разница может составлять не более 15%-20%. И больше это касается жилья среднего и бизнес-класса. То есть статистика свидетельствует, что люди, арендующие жилье эконом-варианта, несколько меньше озабочены вопросами безопасности.

Ранее сообщалось о том, что цены на аренду квартир в Украине подскочили. Самое активное подорожание жилья наблюдается в Киеве, Кировоградской, Ивано-Франковской, Полтавской и Черниговской областях.