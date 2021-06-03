"У нас была дискуссия": Яценюк рассказал, как вел переговоры с главой "Газпрома"

Яценюк подчеркнул, что когда стал премьером в 2014 году, Россия фактически контролировала весь энергетический рынок Украины.

Премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк рассказал, как вел переговоры с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером.

Об этом политик заявил 3 июня во прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Яценюк подчеркнул, что когда стал премьером в 2014 году, Россия фактически контролировала весь энергетический рынок Украины.

"Тогда Янукович оставил долгов несколько миллиардов долларов НАК" Нафтогазу" перед Россией, то есть газ не было за что покупать", — рассказал экс-премьер.

Он вспомнил, как вел дискуссии с Миллером.

"По газу они (Россия — ред.) ко мне прислали Миллера — это глава российского "Газпрома". У нас была дискуссия. Я ему откровенно направления сказал: "Господин Миллер, я вам точно обещаю, — это то, что мы на вас подаем в суд и точно мы у вас выиграем суд". Кстати, суд мы выиграли в Стокгольме и средства вернули. Долги, которые были накоплены, — это была часть судебной процедуры. В рамках этого у меня была задача, чтобы Украина не замерзла. То есть, мы им деньги не отдали, судились, но вместе с европейцами подписали тогда трехстороннее соглашение", — отметил Яценюк.

Арсений Яценюк рассказал о газовых переговорах с Миллером

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