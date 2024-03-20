"У нас дома горят, сидим без воды и еды": как происходит "освобождение" населенных пунктов РФ

Новый день — новый "хлопок" в России. По данным российских СМИ, на этот раз неспокойно было в Энгельсе, где оккупанты прячут свою стратегическую авиацию. Продолжают "освобождать" Белгородщину, Курщину и Брянщину и российские добровольцы. Местные силовики уже строят блокпосты, а жители Белгорода жалуются на пустые полки в магазинах. Международные же эксперты впервые получили подтверждение того, что Россия сама же сносит с лица земли свои села на границе с Украиной.

Подробнее об атаке дронов и ситуации в России рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Россияне кричат "караул"

Белгород. "Че-то вообще не айс" pic.twitter.com/hywmOLxkmS — Энергия на шару (@PowerNaShary) March 19, 2024

"Это караул" — так ситуацию в Белгороде описывает местная жительница. Из-за последствий войны в Украине, которые совершенно "неожиданно" как с неба упали на Белгород, 19 марта в городе почувствовали нехватку продуктов в магазинах. Полки пустые, основных продуктов нет. А хотелось окрошки, говорит женщина.

Местная говорит, что в популярных продуктовых магазинах городах не хватает многих продуктов и чтобы купить основное — мясо, овощи и фрукты — ей пришлось объездить 5 магазинов. В большинства из них чего-то из перечня не хватало.

И чем ближе к границе, тем ситуация у россиян хуже. Жители Грайворонского городского округа РФ, где сейчас проходят самые ожесточенные бои, жалуются, что не могут эвакуироваться и вынуждены стеречь дома, чтобы их не обокрали соседи. Мужчина, слова которого цитируют местные паблики, признается — думал, что все утрясется, как только в РФ переизберут Путина.

Рашисты бомбят своих

И это ему еще повезло, что он все еще жив! В Сети ходят многочисленные видео, как российские пилоты беспощадно бомбят село Козинка в том же Грайворонском районе. В ход идут 500-килограммовые ФАБы — те же авиабомбы, которыми РФ уничтожала Авдеевку и Мариуполь.

Ранее представители РДК заявляли, что удерживают часть этого населенного пункта, но на видео, опубликованном самими россиянами, четко видно, что Козинку уже почти полностью снесли с лица земли. Вот так это прокомментировал именитый европейский военный эксперт немецкого издания Bild Юлиан Репке:

“На этом видео показаны массированные российские авиаудары по... России. Хотя враждебные путинскому режиму силы захватили лишь одну улицу в маленькой деревне Козинка Белгородской области, Путин ответил на это жестокой силой, например, сбросами многочисленных авиабомб ФАБ-500 с истребителей-бомбардировщиков”.

На "большие" бомбы, которые на них падают с неба, жалуются уже и местные.

Россияне возводят блокпосты

Власти же таки объявили об эвакуации жителей Белгородщины. 19 марта губернатор Белгородской области Гладков заявил, что они заберут 9000 человек, в основном детей, из областного центра и приграничья и перевезут их в другие области. С 20 марта в регионе закроют школы и ограничат въезд в села, вблизи которых ведутся бои. Рашисты возводят блокпосты. По словам Гладкова, будут пускать людей к себе домой только по важным делам, например, покормить коров.

С 20 марта на территорию Козинки, Глотово, Горы-Подола, Грайвороново, Новостроевки 1-й и 2-й, Безымено будет ограничен въезд, будут поставлены блокпосты — губернатор Белгородской области Гладков. pic.twitter.com/N4yvyRKOzG — Olesya (@olesya___2701) March 20, 2024

Заявление "ЛСР"

19 марта бойцы РДК публиковали видео боев в селе Козинка недалеко от границы. Подтвердил это и представитель легиона "Свобода России", боец с позывным "Цезарь". Он убеждает, что его легион и другие добровольческие подразделения полностью контролируют деревню Козинка (в 1,5 км от границы) и поселок Горьковский (в 2 км).

При этом рашисты несут огромные потери. В эфире 24 канала "Цезарь" назвал громадную цифру потерь РФ. За неделю бойцы-освободители обезвредили 1,5 тысячи путинских террористов. Цель легиона – расшатать режим диктатора.

“Я думаю, что еще не один день будет продолжаться наша операция. Мы посмотрим на потери путинских войск. Думаю, там полетят головы. Устойчивости путинской системе это не прибавит”.

Беспокойно в Белгороде и сейчас. По состоянию на 12 часов 20 марта над городом уже несколько раз отрабатывала ПВО.

В небе гул и взрывы, а местные — как в трансе. Видно, что россияне совсем не пуганные, и это точно нужно исправлять. Войну ведь начали они. Впрочем, пока информации о попаданиях нет. Но это далеко не все. В ночь на 20 марта неизвестные беспилотники снова прилетели в Энгельс в Саратовской области. В Саратове, где живут летчики и базируется российская стратегическая авиация, ночью было очень громко. Местные пишут, что бахкало дай бог, а после атаки к аэродрому поехали кареты скорой.

Проверить, недосчитались ли рашисты своих самолетов, к сожалению, невозможно. Впрочем, источник "Радио Свобода" в украинском ГУР утверждает, что запланированные цели на аэродроме поражены, поэтому продолжаем следить за ситуацией и ждать хороших новостей от наших разведчиков.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “У НАС ДОМА ГОРЯТ! СИДИМ БЕЗ ВОДЫ, БЕЗ ЕДЫ!” На пограничные РФ – стабильность!

Читайте ведущие новости дня: